Hochspannung bis Platz 9!: Wer überlebt im Verfolger-Dschungel? Kreisklasse Regen: Nur vier Punkte trennen Platz zwei von Rang neun +++ Geiersthal unter Druck +++ Mögliche Vorentscheidungen am 22. Spieltag werfen ihre Schatten voraus von red · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

Wie in der Tabelle, so auch auf dem Grün: Der SV Schwarzach (in gelb) und der SV Kirchberg i. Wald sind bislang gleichauf. – Foto: Bernardo Picture

Die Kreisklasse Regen steuert auf ein Saisonfinale zu, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Nach der überraschenden 2:4-Pleite des Spitzenreiters SV Geiersthal bei der SG Edenstetten ist das Feld an der Spitze extrem zusammengerückt. Während die Geiersthaler (39 Punkte) noch knapp thronen, lauert ein hungriges Sextett dahinter: Schwarzach, Niederwinkling und Kirchberg folgen punktgleich mit 36 Zählern. Sogar der Tabellenneunte SV Habischried ist mit 32 Punkten noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegs-Relegationsplätzen. Da am übernächsten Spieltag (22.) direkte Duelle wie Kirchberg gegen Geiersthal anstehen, zählt an diesem Wochenende jeder Meter Boden der gutgemacht wird.

Kein Platz für Fehler: Das Sechser-Pack im Nacken des Spitzenreiters Die Tabellensituation zwischen Rang zwei und neun ist so prekär, dass die Duelle des 21. Spieltags wie Katalysatoren wirken könnten.

Im absoluten Fokus steht das direkte Aufeinandertreffen der punktgleichen Verfolger zwischen dem SV Schwarzach (Platz 2., 36 Pkt) und dem SV Kirchberg i. Wald (Platz 4., 36 Pkt). Beide Lager blicken mit gemischten Gefühlen auf den Re-Start nach der Winterpause. Schwarzach-Coach Maximilian Biebl schätzt die Lage nüchtern ein: „Beide Mannschaften sind schwach in die Rückrunde gestartet und durch einen Sieg im direkten Duell kann ein kompletter Fehlstart vermieden werden.“ Trotz des 3:0-Erfolgs im Hinspiel warnt Biebl davor, das Ergebnis überzubewerten: „Das Hinspiel war sehr ausgeglichen und hätte in alle Richtungen gehen können. Beide Mannschaften haben sich viele Chancen erarbeitet, die allesamt vergeben wurden. Wir konnten in der 80. Minute das erste Tor erzielen. Kirchberg musste dadurch mehr ins Risiko gehen und wir haben in den letzten Spielminuten noch zwei Konter erfolgreich zu Ende gespielt. Das Ergebnis täuscht über die Spielanteile.“ Auch Andreas Winter, spielender Co-Trainer beim SV Kirchberg, sieht Parallelen: „Wenn man sich das Spiel gegen Schwarzach anschaut, waren Chancen da. Aber wir machen sie halt nicht – und irgendwann kassierst du dann hinten die Quittung.“ Während Kirchberg auf Keeper Scheifele als „Lebensversicherung“ hofft, plagen Schwarzach massive Personalsorgen. „Wir müssen auf viele verletzte Spieler verzichten. Aktuell ist unser bester Stürmer noch rotgesperrt fürs Topspiel. Trainingsbeteiligung kann aktuell auch nicht hochgehalten werden. Vom letzten Spiel sind jetzt wieder beide Innenverteidiger angeschlagen“, so Biebl, der insgesamt auf sechs Akteure verzichten muss und drei weitere Wackelandidaten hat.

Beide Funktionäre sind sich einig: Die Liga ist unberechenbar. Winter konstatiert: „Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie verrückt die Liga dieses Jahr ist. Vom Ersten bis zum Sechsten ist alles drin im Aufstiegsrennen. Das ist schon Wahnsinn.“ Biebl ergänzt: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Es gibt nicht die eine 'Übermannschaft', die alles klein spielt.“ Wer hält dem Druck stand?

Der "Geier" hat bislang noch die Poleposition in der Kreisklasse Regen. – Foto: Thomas Gierl

Noch enger wird es im Dunstkreis der Plätze fünf bis neun. Die SpVgg Ruhmannsfelden II (Platz 5., 34 Pkt) und die SpVgg Patersdorf (Platz 6., 34 Pkt) nehmen sich im direkten Duell gegenseitig die Punkte weg. Der Gewinner bleibt dem Spitzentrio bei dann 37 Punkten direkt auf den Fersen, während der Verlierer Gefahr läuft, vom SV Bernried (Platz 7., 33 Pkt) oder der SG Edenstetten (Platz 8., 32 Pkt) überholt zu werden. Edenstetten hat gegen das Schlusslicht SV March (Platz 14.) die vermeintlich leichteste Aufgabe, um in die Phalanx der Top 5 einzubrechen. Da Edenstetten nächste Woche im direkten Duell gegen Habischried (Platz 9., 32 Pkt) antritt, könnte sich hier womöglich ein neuer Geheimfavorit für den Relegationsplatz herauskristallisieren. Der Druck auf den Primus wächst An der Spitze steht der SV Geiersthal (Platz 1., 39 Pkt) unter massiver Beobachtung. Die Konkurrenz hofft gegen den SV Bernried, dass der Spitzenreiter erneut patzt. Ein Sieg für Geiersthal ist psychologisch lebensnotwendig, da am 22. Spieltag die schwere Auswärtsreise zum Tabellenvierten nach Kirchberg ansteht. Sollte Geiersthal jetzt erneut Federn lassen, könnte die Liga am 19. April einen neuen Tabellenführer sehen. Überlebenskampf am Tabellenende

Die Fatiamelf-Kicker aus Klingenbrunn schöpfen nach dem 2:0 Sieg gegen Rinchnach wieder neue Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt. – Foto: Thomas Gierl