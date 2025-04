Hochspannung am Maifeiertag: Die Top-4 unter sich!

Hochspannung am Maifeiertag in der Kreisliga Straubing: Die Top-4 sind unter sich! Tabellenführer Bischofsmais gastiert zum Landkreisderby beim Tabellendritten in Viechtach. Die zweitplatzierte SpVgg Plattling bekommt es an der Rennbahn mit dem Vierten SV Haibach zu tun, der nach den Patzern der Konkurrenz plötzlich wieder träumen darf. Und am anderen Ende des Rankings? Nichts für schwache Nerven werden wohl die Kellerduelle Kirchberg gegen Winzer und Neßlbach gegen die DJK SB Straubing sein.