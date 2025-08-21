 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau

Hochspannung am 1. Spieltag

Kreisliga 3 München 1. Spieltag

Kreisliga 3
SC Baldham
Phönix MUC
Ottobrunn
Grasbrunn-Ne

Der Ball rollt wieder: Am kommenden Wochenende startet die Liga in die neue Saison und verspricht gleich zu Beginn spannende Begegnungen. Den Auftakt macht am Samstag, den 23. August 2025, um 17:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Steinhöring und dem TSV Waldtrudering. Beide Teams wollen mit einem Auftaktsieg ein erstes Ausrufezeichen setzen.

Am Sonntag, den 24. August 2025, folgt ein Fußballmarathon mit packenden Partien:

  • 13:15 Uhr: TSV Trudering empfängt den ambitionierten TSV Oberpframmern.
  • 14:30 Uhr: Zeitgleich treffen der TSV Grasbrunn-Neukeferloh auf den TSV Ottobrunn sowie die SpVgg 1906 Haidhausen auf den FC Anzing Parsdorf – zwei Begegnungen, die für reichlich Spannung sorgen dürften.

••15:00 Uhr: Gleich drei Partien versprechen heiße Duelle am Nachmittag: SC Baldham-Vaterstetten gegen SK Srbija München, FC Phönix München trifft auf SV Zamdorf 1974 und der FC Rot-Weiss Oberföhring misst sich mit SV Helios-Daglfing.

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
17:00
Spieltext Steinhöring - Waldtruder.

So., 24.08.2025, 13:15 Uhr
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer
13:15
Spieltext Trudering - Oberpframmer

So., 24.08.2025, 14:30 Uhr
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
TSV Grasbrunn-NeukeferlohGrasbrunn-Ne
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn
14:30
Spieltext Grasbrunn-Ne - Ottobrunn

So., 24.08.2025, 14:30 Uhr
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing ParsdorfFC Anzing Pa
14:30
Spieltext Haidhausen - FC Anzing Pa

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham
SK Srbija München
SK Srbija MünchenSK Srbija
15:00
Spieltext SC Baldham - SK Srbija

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
15:00
Spieltext Phönix MUC - SV Zamdorf

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
SV Helios-Daglfing
SV Helios-DaglfingHelios Daglf
15:00
Spieltext Oberföhring - Helios Daglf

