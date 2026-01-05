Hochklassiges Teilnehmerfeld beim Midewa-RBW-Cup

Am Montagabend steht die Ballsporthalle in Sandersdorf wieder Kopf. Dann findet am angestammten Termin - dem Vorabend des Dreikönigsfeiertags - wieder des Midewa-RBW-Cups statt. Bei diesem werden wieder renommierte Mannschaften aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld um den Titel kämpfen.

In der Gruppe B kommt es zur Wiederauflage der beiden letzten Endspiele: Oberligist SG Union Sandersdorf - mit sechs Titeln der Rekordsieger - und Verbandsligist 1. FC Bitterfeld-Wolfen treffen aufeinander. Außerdem buhlen die SG Reppichau, Spitzenreiter der LOTTO-Landesliga Süd, und Kreisoberligist FSV Löberitz um das Weiterkommen.

In der Gruppe A streiten sich Verbandsligist SG Rot-Weiß Thalheim, die Landesligisten CFC Germania sowie TSV Blau-Weiß Brehna und der Landesklasse-Vertreter Dessauer SV 97 um einen der beiden Halbfinalplätze.

Eröffnet wird das Turnier um 18 Uhr mit dem Duell zwischen dem CFC Germania und dem Debütanten Dessauer SV 97. Das letzte der zwölf Vorrundenspiele soll um 20:34 Uhr starten. Kurz nach 21 Uhr starten die Halbfinals und gegen 22:30 Uhr soll der diesjährige Sieger des Midewa-RBW-Cups feststehen. Mit dem Liveticker auf FuPa verpasst ihr keine Partie.

SG Rot-Weiß Thalheim (Verbandsliga)

CFC Germania (LOTTO-Landesliga Süd)

TSV Blau-Weiß Brehna (LOTTO-Landesliga Süd)

Dessauer SV 97 (Landesklasse 4)

Gruppe B

SG Union Sandersdorf (NOFV-Oberliga Süd)

1. FC Bitterfeld-Wolfen (Verbandsliga)

SG Reppichau (LOTTO-Landesliga Süd)

FSV Löberitz (Kreisoberliga ABI)

