– Foto: Moritz Becker

Hochklassiges Derby in Vaake – Sandershausen will die Spitze zurück

11. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Am kommenden Wochenende steht die Gruppenliga Kassel 2 ganz im Zeichen hochkarätiger Begegnungen und richtungsweisender Duelle. Während die Spitzenreiter um TuSpo Rengershausen und TSG Sandershausen ihre Positionen festigen wollen, kämpfen die Teams im Tabellenkeller wie VfL Wanfried und SV Espenau dringend um Punkte.

Flutlichtspiel in Wanfried

Heute, 19:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
19:00

Im Flutlichtspiel am Freitagabend benötigt der VfL Wanfried dringend Punkte, um aus der Abstiegszone zu kommen. Die Althans-Elf kann auf die Rückkehr von Kapitän Dominic Just und Niklas Walter hoffen, während Aufsteiger Bosporus Kassel als Siebter mit stabilem Fundament anreist. Die Partie verspricht Kampfgeist und intensive Zweikämpfe, wobei Wanfried auf Heimvorteil setzt.

Altkreisderby mit Brisanz

Morgen, 16:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
16:00live

Das Altkreisderby in Vaake stellt zwei formstarke Offensivreihen auf die Probe. Grebenstein ist Tabellendritter und seit vier Spielen ungeschlagen, während Reinhardshagen Rang fünf behauptet. Die Partie könnte durch die treffsicheren Stürmer Manuel Frey und Jan Paar entschieden werden.

Pflichtaufgabe für die TSG?

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
15:00live

Tabellenvorletzter WBO empfängt den Zweiten Sandershausen, die nach der Niederlage gegen Kaufungen Wiedergutmachung sucht. Sandershausen geht als klarer Favorit in die Partie, während die SG seit drei Spielen auf einen Sieg wartet. Für die Gastgeber zählt vor allem, die Defensive stabil zu halten und Konter zu verhindern.

SVK will Formhoch bestätigen

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
15:00

Nach dem überraschenden Sieg in Sandershausen will Kaufungen zu Hause gegen Wilhelmshöhe nachlegen. Die Gäste stehen als Tabellenfünfzehnter unter Druck und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld zu wahren. Die Partie dürfte von Kontern und hohen Intensität geprägt sein.

Baunatalderby in Großenritte

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
15:00live

Eintracht Baunatal empfängt den Tabellenführer Rengershausen zum Derby auf der Langenbergkampfbahn. Während Rengershausen mit 24 Punkten die Tabellenführung verteidigen möchte, rangiert Baunatal auf dem achten Platz – in den vergangenen beiden direkten Duellen zwischen beiden Teams gingen die Großenritter jeweils als Sieger vom Platz. Das Spiel verspricht intensive Zweikämpfe, bei denen die Gäste als Favorit gelten.

Espenau unter Druck

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
15:00

Espenau will nach acht Niederlagen in Serie im Derby gegen Rothwesten die Wende schaffen. Die Gäste aus Rothwesten stehen auf Rang neun und reisen mit stabiler Form an. Derbycharakter und Kampfgeist werden das Spiel prägen, Chancen auf Punkte bleiben für Espenau entscheidend.

Aufeinandertreffen im unteren Mittelfeld

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
15:00

Hertingshausen will mit einem Heimsieg gegen Wolfsanger den Anschluss ans Mittelfeld wahren. Wolfsanger hat zuletzt Selbstvertrauen getankt und will den positiven Trend fortsetzen. Beide Teams dürften auf Stabilität in der Defensive und effektive Konter setzen.

Rollen klar verteilt

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
15:30

Lohfelden will nach drei sieglosen Partien wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, während Holzhausen als Außenseiter anreist. Die Gastgeber stehen auf Rang vier, die Gäste auf Rang vierzehn. Defensive Stabilität und kompakte Ordnung werden entscheidend sein, um Punkte zu sichern.

