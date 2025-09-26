Hochklassiges Derby in Vaake – Sandershausen will die Spitze zurück

Flutlichtspiel in Wanfried

Im Flutlichtspiel am Freitagabend benötigt der VfL Wanfried dringend Punkte, um aus der Abstiegszone zu kommen. Die Althans-Elf kann auf die Rückkehr von Kapitän Dominic Just und Niklas Walter hoffen, während Aufsteiger Bosporus Kassel als Siebter mit stabilem Fundament anreist. Die Partie verspricht Kampfgeist und intensive Zweikämpfe, wobei Wanfried auf Heimvorteil setzt.

Altkreisderby mit Brisanz

Morgen, 16:00 Uhr SG Reinhardshagen SG Reinhards TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 16:00 live PUSH

Das Altkreisderby in Vaake stellt zwei formstarke Offensivreihen auf die Probe. Grebenstein ist Tabellendritter und seit vier Spielen ungeschlagen, während Reinhardshagen Rang fünf behauptet. Die Partie könnte durch die treffsicheren Stürmer Manuel Frey und Jan Paar entschieden werden. Pflichtaufgabe für die TSG? So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen Wettesingen/ TSG Sandershausen TSG Sandershausen 15:00 live PUSH Tabellenvorletzter WBO empfängt den Zweiten Sandershausen, die nach der Niederlage gegen Kaufungen Wiedergutmachung sucht. Sandershausen geht als klarer Favorit in die Partie, während die SG seit drei Spielen auf einen Sieg wartet. Für die Gastgeber zählt vor allem, die Defensive stabil zu halten und Konter zu verhindern. SVK will Formhoch bestätigen So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 15:00 PUSH Nach dem überraschenden Sieg in Sandershausen will Kaufungen zu Hause gegen Wilhelmshöhe nachlegen. Die Gäste stehen als Tabellenfünfzehnter unter Druck und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld zu wahren. Die Partie dürfte von Kontern und hohen Intensität geprägt sein. Baunatalderby in Großenritte

Eintracht Baunatal empfängt den Tabellenführer Rengershausen zum Derby auf der Langenbergkampfbahn. Während Rengershausen mit 24 Punkten die Tabellenführung verteidigen möchte, rangiert Baunatal auf dem achten Platz – in den vergangenen beiden direkten Duellen zwischen beiden Teams gingen die Großenritter jeweils als Sieger vom Platz. Das Spiel verspricht intensive Zweikämpfe, bei denen die Gäste als Favorit gelten. Espenau unter Druck

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Espenau Espenau TSV Rothwesten Rothwesten 15:00 PUSH

Espenau will nach acht Niederlagen in Serie im Derby gegen Rothwesten die Wende schaffen. Die Gäste aus Rothwesten stehen auf Rang neun und reisen mit stabiler Form an. Derbycharakter und Kampfgeist werden das Spiel prägen, Chancen auf Punkte bleiben für Espenau entscheidend.

Aufeinandertreffen im unteren Mittelfeld

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus TSV Wolfsanger TSV Wolfsang 15:00 PUSH

Hertingshausen will mit einem Heimsieg gegen Wolfsanger den Anschluss ans Mittelfeld wahren. Wolfsanger hat zuletzt Selbstvertrauen getankt und will den positiven Trend fortsetzen. Beide Teams dürften auf Stabilität in der Defensive und effektive Konter setzen. Rollen klar verteilt