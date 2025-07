Hochklassiges 3:3-Remis zum Auftakt

Der TSV Dietfurt ist mit einem torreichen 3:3 (1:2))-Unentschieden bei der SG Hohenschambach in die neue Saison der Kreisliga 2 Regensburg gestartet.

Die Zuschauer sahen von Beginn an eine sehr schwungvolle Begegnung, in der die Hausherren mächtig aufs Gaspedal drückten. „Für uns war es die erwartet schwere Partie gegen einen Aufsteiger, der offensiv wahnsinnig stark ist“, sagte Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer nach dem Schlusspfiff. Den ersten Warnschuss setzte SG-Angreifer Daniel Mirwald (8.), Dietfurts Schlussmann Lukas Schmid klärte im Nachfassen. Nur vier Minuten später war der pfeilschnelle Lukas Mayerhofer auf und davon, Dietfurts Sebastian Fritz rettete gerade noch auf der Torlinie. Erneut kurze Zeit später traf Mayerhofer per Volleyschuss nur das Außennetz. Auf Seiten der Altmühlstädter vergab Christian Geß (23.) nach schöner Vorarbeit von Benedikt Stark. Nach einer halben Stunde war es dann soweit: nach einem schönen Pass in die Tiefe besorgte Manuel Zauner die Führung für die Hausherren. In der 35. Minute glückte dem TSV jedoch schon der Ausgleich, als Daniel Schneeberger nach Flanke von Christian Lauterkorn per Volleyschuss das 1:1 markierte. Doch noch vor der Halbzeit gingen die Gastgeber erneut in Führung, Mayerhofer war mal wieder nicht zu bremsen, seinen Querpass vollendete Mirwald gekonnt zum 2:1 für Hohenschambach. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste den Aufsteiger besser im Griff. Nach nur wenigen gespielten Sekunden vergab Geß freistehend vor SG-Torhüter Max Wittl. Doch bereits in der 48. Minute konnte der TSV erneut ausgleichen, einen klugen Pass von Geß verwandelte Benedikt Stark cool zum 2:2. Geß selbst war es dann in der 59. Minute, der seine Elf zum ersten Mal in Führung brachte. Einen zu kurz geratenen Rückpass nahm Geß auf, umspielte Wittl und traf zur 3:2-Führung für die Gäste. In der Folge beruhigte sich die Parte zunächst, ehe in der 72. Minute sich die Gemüter erhitzten. Nachdem ein Hohenschambacher Angreifer im Abseits stand und der Linienrichter dies auch anzeigte, stellte die irritierte Dietfurter Hintermannschaft das Spielen ein. Mayerhofer nutzte diese Unaufmerksamkeit aus und traf zum 3:3-Ausgleich. Da in der Schlussphase der eingewechselte TSV-Rückkehrer Elias Teßmer aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf, blieb es beim hochklassigen 3:3-Remis. „Es war ein offener Schlagabtausch, den beide Teams hätten gewinnen können. Auf Grund unserer zweiten Halbzeit ist der Punkt sicherlich verdient“, sagte Pfeifer.