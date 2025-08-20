Hochklassiger Nachwuchsfußball in Ostereistedt



"Wir fahren gleich nach dem Spiel weiter nach Gladbach, haben dort morgen ein Testspiel gegen die Borussia", so der 35-Jährige.

Auf dem Platz in Ostereistedt sahen die rund 120 Zuschauer einen hochklassigen Nachwuchsvergleich, der zunächst vor allem von den Bremern geprägt wurde, die bereits zur Pause durch Tore von Ahmed Atilgan (6.) und Joshua Joel (33.) mit 2:0 führten. "Wir haben gerade in der ersten Halbzeit eine sehr gute Intensität auf dem Platz gebracht, richtig gutes Gegenpressing gezeigt, den Gegner so zu Fehlern gezwungen", so Werders Co-Trainer Philipp Bargfrede, der als gebürtiger Heeslinger in Ostereistedt ein "halbes Heimspiel" hatte.

Und auch in der zweiten Halbzeit spielte das Team von Trainer Björn Dreyer, bei dem unter anderem der Sottrumer Bennet Warschke und Ben Stripling (Sittensen) zum Einsatz kamen, über weite Strecken stark auf. Ole Hilgendorf (53.) und erneut Ahmed Atilgan (56.) erhöhten noch auf 4:0 für Werder. Auf der Gegenseite gelang den Hamburgern durch Fiete Krause in der Schlussminute das 1:4.

"Das war eine sehr gute Leistung von uns", so Bargfrede. "Wir haben heute den nächsten Schritt in der Vorbereitung gezeigt."

Am Tag darauf musste Werder in einem Testspiel in Wohnste gegen Holstein Kiel eine 1:2-Niederlage hinnehmen. In dieser Begegnung standen unter anderem Ben Stripling, Linus Brodtmann (Kuhstedtermoor) und Joris Kohls (vormals VfL Sittensen) in der Startelf. (am)