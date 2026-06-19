⚽ Hochklassiger Fußball am Stuckenberg! ⚽

Kurzfristig dürfen wir am kommenden Samstag ein echtes Highlight auf unserer Anlage begrüßen:

Mit dem SC Spelle-Venhaus und dem FC Gütersloh treffen zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander, die für attraktiven und temporeichen Fußball stehen. Für alle Fußballfans aus der Region eine ideale Gelegenheit, sich hochklassigen Amateurfußball aus nächster Nähe anzusehen.

🌭 Für das leibliche Wohl ist gesorgt:

Club27 und Grillwagen öffnen bereits ab 11:30 Uhr.

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer und einen spannenden Fußballmittag am Stuckenberg!