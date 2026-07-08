Hochklassiger Amateurfußball

– Foto: Siegfried Lörz

Die Vorbereitung zur Fußballsaison 2026/27 befindet sich für die meisten noch in ihrer Anfangsphase. Für vier Teams aus dem gehobenen Amateurbereich in Nordbaden steht am Samstag ein besonderes Vorbereitungsturnier an. Das erstklassige besetzte Hugo-Koch-Turnier steigt zum dritten Mal beim VfB Eppingen.

Der „Headliner“ ist sozusagen der SV Sandhausen. Der langjährige Zweitligist startet diese Runde als Topfavorit in der Regionalliga Südwest und ist daher der klare Anwärter auf den Turniersieg in der Fachwerkstadt. Jeweils zwei Mal 30 Minuten dauern die Partien, die im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen werden. Es ist die dritte Auflage des nach der VfB-Vereinslegende Hugo Koch benannten Turniers in der HWH-Arena.

"Wir freuen uns sehr auf unser Turnier und hoffen auf viele Zuschauer, da ja fraglos einiges geboten sein wird sportlich", sagt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter des VfB verweist auf die , "besondere Atmosphäre in unserem Käfig für dieses Turnier." Der heimische VfB begrüßt dazu neben dem SV Sandhausen den Oberligisten 1.CfR Pforzheim sowie den Verbandsliga-Konkurrenten FC-Astoria Walldorf II. Den Auftakt macht der Gastgeber am Samstag gegen Sandhausen um 13 Uhr. Laut VfB-Trainer David Pfeiffer, "will der Verein das Turnier etablieren und Jahr für Jahr zu einem festen Termin machen."