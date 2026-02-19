 2026-02-19T12:53:34.809Z

Allgemeines

"Hochklassige Partie": Expertentipp mit Yannick Ellermann

Die Tipps sind vom Torwart des 1. FC Normannia Gmünd, Yannick Ellermann, aus der Oberliga Baden-Württemberg.

von Nicolas Bläse · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Jana Brenner / FuPa-Grafik
Foto: Jana Brenner / FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Tipps sind vom Torwart des 1. FC Normannia Gmünd, Yannick Ellermann, aus der Oberliga Baden-Württemberg.

Sa., 21.02.2026, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTürk. Singen
14:30

Yannick Ellermann: Intensives Duell, welches lange auf beide Seiten kippen kann. Oberachern entscheidet das Spiel durch einen Standard.

⚽ Mein Tipp: 3:1

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
14:00live

Yannick Ellermann: Unterhaltsame Partie mit vielen Torchancen. Backnang entscheidet das Spiel in der Schlussphase.

⚽ Mein Tipp: 3:2

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:00live

Yannick Ellermann: Ausgeglichene und umkämpfte Begegnung mit dem besseren Ende für Hollenbach.

⚽ Mein Tipp: 1:2

---

Sa., 21.02.2026, 15:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
Abgesagt

Yannick Ellermann: Ravensburg unterstreicht seine Ambitionen und spielt mutig mit, verliert dennoch die umkämpfte Partie.

⚽ Mein Tipp: 1:2

---

Sa., 21.02.2026, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
15:00live

Yannick Ellermann: Fußballerisch hochklassige Partie. Nöttingen spielt gut mit, kann aber die Offensive und Dominanz von Aalen nicht dauerhaft kompensieren.

⚽ Mein Tipp: 1:3

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:00

Yannick Ellermann: Göppingen überzeugt mit viel Tempo und lässt nichts anbrennen. Gentian Lekaj trifft.

⚽ Mein Tipp: 0:3

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:00

Yannick Ellermann: Viele Torraumszenen und am Ende ein gerechtes Unentschieden.

⚽ Mein Tipp: 2:2

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
Abgesagt

Das Spiel wurde bereits abgesagt. Daher ist kein Tipp möglich.