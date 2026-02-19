"Hochklassige Partie": Expertentipp mit Yannick Ellermann

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Die Tipps sind vom Torwart des 1. FC Normannia Gmünd, Yannick Ellermann, aus der Oberliga Baden-Württemberg.
Yannick Ellermann: Intensives Duell, welches lange auf beide Seiten kippen kann. Oberachern entscheidet das Spiel durch einen Standard.
⚽ Mein Tipp: 3:1
---
Yannick Ellermann: Unterhaltsame Partie mit vielen Torchancen. Backnang entscheidet das Spiel in der Schlussphase.
⚽ Mein Tipp: 3:2
---
Yannick Ellermann: Ausgeglichene und umkämpfte Begegnung mit dem besseren Ende für Hollenbach.
⚽ Mein Tipp: 1:2
---
Yannick Ellermann: Ravensburg unterstreicht seine Ambitionen und spielt mutig mit, verliert dennoch die umkämpfte Partie.
⚽ Mein Tipp: 1:2
---
Yannick Ellermann: Fußballerisch hochklassige Partie. Nöttingen spielt gut mit, kann aber die Offensive und Dominanz von Aalen nicht dauerhaft kompensieren.
⚽ Mein Tipp: 1:3
---
Yannick Ellermann: Göppingen überzeugt mit viel Tempo und lässt nichts anbrennen. Gentian Lekaj trifft.
⚽ Mein Tipp: 0:3
---
Yannick Ellermann: Viele Torraumszenen und am Ende ein gerechtes Unentschieden.
⚽ Mein Tipp: 2:2
---
Das Spiel wurde bereits abgesagt. Daher ist kein Tipp möglich.