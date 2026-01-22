Hochklassige Erfahrung! Henning Prüße wechselt zum Bovender SV

Der BSV vermeldet einen namhaften Winterneuzugang: Henning Prüße wechselt vom SV Hemelingen an den Südring und wird das Landesligateam in der Rückrunde verstärken. Für den Verein ist es ein besonderer Transfer, denn der neue Mann spielte bereits im DFB-Pokal und schaffte fast den Aufstieg in die Regionalliga.

Der 26-Jährige bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit. In seiner Laufbahn absolvierte Prüße 80 Partien in der Bremenliga für den SV Hemelingen und Schwachhausen sowie 21 Einsätze in der Oberliga Niedersachsen für die Kreisstädter vom Rotenburger SV und nahm mit Hemelingen an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Ein Höhepunkt war sein Einsatz im DFB-Pokal im August 2025 gegen den VfL Wolfsburg, als er nach seiner Einwechslung in der 66. Minute die Niederlage nicht mehr verhindern konnte. Drei weitere Kurzeinsätze kamen in der Hinrunde für den Bremenligisten hinzu.

Beruflich und privat ist der gelernte Außenverteidiger nach Göttingen gezogen. Nach einer mehrmonatigen Verletzungspause entschied er sich für den BSV, um den Wiedereinstieg in den ambitionierten Fußball zu schaffen. Prüße erklärt:

„Die Gespräche mit Yannick und Daniel haben mir gefallen, es wird hier einerseits leistungsorientiert gearbeitet, andererseits aber auch auf den Wohlfühlfaktor geachtet. Außerdem glaube ich, dass ich mit meiner Erfahrung vor allem die vielen jungen Spieler im Team noch weiterbringen und somit auch der ganzen Mannschaft helfen kann.“