Hochklassige Begegnung zweier Mannschaften auf Augenhöhe

Fast im Gegenzug löste sich auf der rechten Seite Christian Gerich von seinem Gegenspieler. Seine maßgerechte Flanke wurde von einem Abwehrspieler unterlaufen. Dadurch konnte sich Perparim Feta in der 6. Minute das Spielgerät auf seinen starken Fuß legen und in die rechte Ecke zum 1:1 ausgleichen.

Schon nach Anpfiff des Unparteiischen Justin Eck durfte in der vierten Minute Kreisliganeuling Rheinhausen die frühe 0:1 Führung bejubeln. Durch eine Unachtsamkeit auf der rechten Abwehrseite konnte Gästestürmer Domenik Klein parallel zur Strafraumgrenze den Ball annehmen und mit einem Schuss ins rechte obere Toreck für TW Maximilian Hohlweck unhaltbar einnetzen.

Diese beiden Anfangstreffer sollten jedoch erst der Auftakt für eine spannende und alles in allem faire Partie bilden, die bis zum Ende der 90 Minuten plus Overtime ihr glückliches, aber verdientes Ende für den FC Östringen2 finden sollte.

Beide Teams zeigten sich sehr spielfreudig und boten auch den aus der Rheingemeinde zahlreich angereisten Schlachtenbummlern Qualität at its best.

Kaum wiederzuerkennen waren Spielfreude und körperliche Präsenz von Antonio Sallustios Mannschaft, bei der sich langsam der Frustrationsknoten zu lösen scheint. Da auch Rheinhausen in seiner Spielanlage eher auf Torerfolg als auf Verteidigung ausgerichtet war, erlebten beide Fanlager ein abwechslungs-reiches Geschehen.

Dabei gelang dem FCÖ2 in der 19. Minute sogar durch Philipp Leimenstoll die 2:1 Führung. In der Vorbereitung signalisierte Leimenstoll seinem umsichtigen Abwehrrecken Patrik Göbel die Schnittstelle, durch die er den Ball auch erhielt.

In der 23. Minute entwickelte sich ein weiteres Erfolgserlebnis: Ein abgewehrter Ball, der per Kopfball von Jens Knaus in den 16er befördert wurde, verwandelte Feta, indem er sich um die eigene Achse drehte und seinen zweiten Treffer zum 3:1 markierte.

Fünf Minuten später trübte ein Abwehrfehler das Zwischenergebnis wieder etwas ein, als wiederum Klein auf Seiten des Gastes den 2:3 Anschlusstreffer erzielte.

In Minute 41 war ein Zuspiel des Gästetorwarts zu seinem Verteidiger zu kurz geraten. Marius Bentheimer war der Nutznießer dieses Fauxpas. Sein zweiter Schussversuch wurde noch etwas abgefälscht, wodurch die Halbzeitführung zum 4:2 für Östringen nicht mehr verhindert werden konnte.

Sieben Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte klärte Nils Greulich rustikal nach vorne, wo der schnelle Bentheimer in Ballbesitz kam. Allein steuerte er auf das Gästegehäuse zu, doch sein zu zentraler Abschluss konnte unschädlich gemacht werden.

Statt des wohl entscheidenden Treffers zum 5:2 für die Platzherren führte wieder ein Abwehrlapsus zum 3:4, was sich erneut Klein zuschreiben durfte. Dieser Anschlusstreffer setzte bei den Gästen neue Kräfte frei. Sie übernahmen allmählich das Spielgeschehen, zumal auch ab der 68. Minute der FCÖ2 durch eine Gelb-Rote Karte dezimiert worden war.

In dieser Phase wurde das Spiel hitziger, wobei der Unparteiische etwas mehr Fingerspitzengefühl hätte zeigen können. Doch dieses Mal wurden die Lehren aus dem Flehinger Spiel gezogen, als man noch in der letzten Minute den verdienten Sieg aus der Hand gab. Mit allen fairen Mitteln stellte sich Gastgeber Östringen den Angriffswellen entgegen und brachte die drei Punkte über die Ziellinie.

(R.J./E.O.)