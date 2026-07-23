Hochkarätiges Starterfeld – alle Infos zum Brüggener Burgpokal

Der SC St. Tönis gehört beim Brüggener Burgpokal wieder zu den großen Favoriten. – Foto: Jens Terhardt

Seit mittlerweile 37 Jahren zählt der Brüggener Burgpokal zu den festen Größen der Sommervorbereitung im regionalen Amateurfußball. Vom 24. Juli bis 2. August wird im Sportpark Vennberg erneut hochklassiger Fußball geboten – diesmal allerdings in einem neuen Turnierformat.

Insgesamt zwölf Mannschaften kämpfen um den Pokal und ein Preisgeld von 1.000 Euro. Das Teilnehmerfeld ist erneut prominent besetzt. Mit Titelverteidiger SC St. Tönis, den Landesligisten SC Union Nettetal, ASV Süchteln, VSF Amern und SC Victoria Mennrath sowie den Bezirksligisten TuRa Brüggen, VfR Fischeln, DJK Fortuna Dilkrath, SSV Grefrath und OSV Meerbusch ist reichlich Qualität vertreten. Komplettiert wird das Feld von den A-Ligisten 1. FC Viersen und SC Waldniel.

Bereits der Spielplan verspricht zahlreiche interessante Begegnungen. Den Auftakt machen am Freitag, 24. Juli, um 18.30 Uhr die Partien SC Union Nettetal gegen SSV Grefrath sowie SC St. Tönis gegen den VfR Fischeln. Anschließend treffen die VSF Amern und der ASV Süchteln sowie DJK Fortuna Dilkrath und SC Victoria Mennrath aufeinander.

Der größte Unterschied zu den Vorjahren liegt im Spielmodus. Statt eines über die Woche verteilten Turniers mit K.-o.-Runden oder Gruppenphasen wird der Burgpokal in diesem Jahr kompakt an zwei Wochenenden ausgetragen. In der Vorrunde spielen vier Dreiergruppen die Halbfinalisten aus. Die Gruppensieger ziehen in die großen Halbfinals ein, die Zweitplatzierten spielen in den kleinen Halbfinals um die Plätze fünf bis acht. Alle Partien werden über die reguläre Spielzeit von zweimal 45 Minuten ausgetragen.

Gastgeber TuRa Brüggen steigt am Sonntag, 26. Juli, in das Turnier ein. Zum Auftakt wartet direkt das Derby gegen die DJK Fortuna Dilkrath. Bereits zwei Tage später folgt das zweite Gruppenspiel gegen den Landesligisten SC Victoria Mennrath. Damit bekommt es die Mannschaft von Trainer Markus Müller in einer anspruchsvollen Gruppe direkt mit zwei starken Kontrahenten zu tun. In den weiteren Gruppen stehen unter anderem die Duelle zwischen SC St. Tönis und dem 1. FC Viersen, VSF Amern und SC Waldniel sowie OSV Meerbusch und SC Union Nettetal auf dem Programm.

St. Tönis als Topfavorit beim Burgpokal?

Am zweiten Turnierwochenende geht es dann um die Platzierungen. Am Samstag, 1. August, werden die Halbfinals ausgetragen, ehe am Sonntag die Endspiele folgen. Den Abschluss bildet das Finale um den Burgpokal, das um 17 Uhr angepfiffen wird.

Als Topfavorit sieht Gastgebertrainer Markus Müller erneut Titelverteidiger SC St. Tönis. „Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Bei der Qualität, die sie auch in der Breite haben, können sie fast zwei Mannschaften stellen. Das ist in so einem Turnierverlauf ein großer Vorteil“, sagt Müller. Tatsächlich standen die Tönisvorster in den vergangenen drei Jahren jeweils im Finale und gewannen den Burgpokal 2023 sowie 2025. Im vergangenen Jahr setzte sich der Oberligist im Endspiel mit 4:2 gegen Gastgeber TuRa Brüggen durch.

Dennoch verspricht das Teilnehmerfeld reichlich Spannung. Landesligisten wie Union Nettetal, ASV Süchteln, VSF Amern oder SC Victoria Mennrath verfügen ebenso über die Qualität, um für eine Überraschung zu sorgen. Auch Gastgeber TuRa Brüggen möchte vor heimischem Publikum möglichst lange im Turnier bleiben. „Der Burgpokal ist für uns das Highlight der Vorbereitung. Als Gastgeber wollen wir natürlich so weit wie möglich kommen und unseren Verein gut präsentieren“, sagt Müller. Dass Ergebnisse in der Vorbereitung nicht überbewertet werden sollten, sei ihm bewusst. Dennoch wolle seine Mannschaft in jedem Spiel an ihre Grenzen gehen.