Hochkarätiges Futsalturnier der U11 und U13

Am Samstag 07.01.23 steht das Qualifikationsturnier der U13 auf dem Plan. Hier kämpfen zehn Teams um den Turniersieg und die damit verbundene Qualifikation für das Finalturnier. Mit der U 12 der Spvgg Landshut , der JFG Ohetal Kickers, dem SV Deggenau, dem TSV Mamming oder auch der JFG Gäuboden Süd gibt es einige Anwärter auf den Titel. Der Gastgeber mit Trainertrio Brunner/Zirnig/Glashauser wird alles in die Waagschale werfen um auch ganz weit vorn zu landen.

Den Anfang machen diesmal die U9 Teams am Freitag, 06.01.23 ab 9 Uhr, bei denen in einem interessanten, ausgeglichenen Teilnehmerfeld kein klarer Favorit auszumachen ist. Das gastgebende Team um Trainerduo Bodenteich/Kissner freut sich auf das eigene Turnier sehr und hofft auf lautstarke Unterstützung.

Vor kurzem gab es beim Pressetermin die ersten Informationen zu den diesjährigen Turnieren. So werden die Turniere der U9/U10/U11 und U13 an insgesamt fünf Turniertagen ausgetragen und somit der in der Vergangenheit sehr eng gesteckte Zeitplan mit drei Turniertagen, entzerrt.

Auch wenn erst die 5. Auflage des Cups ansteht, konnte man sich in den vergangenen Jahren durch die tolle Organisation einen guten Ruf erarbeiten und so auch schon Teams wie den Halleschen FC, SSV Jahn Regensburg oder auch Wacker Burghausen nach Landau locken.

Am Sonntag, den 08.01.23 steigt das Qualifikationsturnier der U11 ab 10 Uhr. 10 Teams aufgeteilt in zwei 5er Gruppen kämpfen um den Einzug in die Finalrunde und schließlich den Turniersieg, welcher zur Teilnahme am hochkarätig besetzten Finalturnier eine Woche später berechtigt. Zum Favoritenkreis sind mit Sicherheit die drei gemeldeten Teams des FC Dingolfing zu zählen. Das Heimteam um Trainerduo Markus Sperl/Bastian Beer wird aber alles daran setzen den Turniersieg zu ergattern und sich bestmöglichst für das Finalturnier einzuspielen.

Finalturniere am 14.01.23 und 15.01.23 - Die "Löwen" kommen

Die Highlights des 5. Sparkassen-Nachwuchs-Cup sind mit Sicherheit die Finalturniere der U11 und U13.

Am Samstag, den 14.01.23 gehen ab 10:30 Uhr die Teams der U13 ins Rennen um den Titel. Hier treten in zwei 5er Gruppen u.a. der TSV 1860 München, RedBull Salzburg, 1. FC Lok Leipzig, die Spvgg Unterhaching, der FC Ingolstadt und Wacker Burghausen ins Rennen. Aus Österreich begrüßt man das Team des SV Ried. Während es bei den Gastgebern wohl darum geht, sich so gut es geht in diesem starken Teilnehmerfeld zu verkaufen und die einzigartige Chance zu nutzen gegen solch namhafte Teams antreten zu können, werden wohl die "Löwen" die Rolle als Turnierfavoriten annehmen müssen. Aber das Team der Höckinger versucht die Rolle des Favoritenschrecks einzunehmen und den "Großen" ein Bein zu stellen. Das Finale wird gegen 17 Uhr steigen.

Den Abschluss der tollen Turniertage bildet das Finalturnier der U11. Am Sonntag, den 15.01.23 ab 10:30 Uhr werden die Teams in der Gruppenphase um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Hier sind mit dem SSV Reutlingen, LASK Linz, Spvgg Unterhaching, Wacker Burghausen oder auch CarlZeiss Jena ebenfalls sehr namhafte Teams dabei. Das U11 Team der Höckinger Jugendschmiede möchte mit den heimischen Fans im Rücken versuchen, den Favoriten die Stirn zu bieten. Das Finale ist auch hier auf 17 Uhr terminiert.

Die Jugendschmiede des Höckinger SV freut sich auf tolle Turniertage mit mehr als 35h Hallenfussball mit über 600 Jugendspielern und hoffentlich zahlreichen Zuschauern, die die Kids lautstark anfeuern und unterstützen.