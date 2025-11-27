Hochkarätiger Zugang und ein Trainerrücktritt

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Maximilian Janke dürfen wir einen echten Hochkaräter in unserer Funkstädter Familie begrüßen. Nach seiner Ausbildung in den Jugendmannschaften des VfL Wolfsburg bis hin zu den Wolfsburger Amateuren, führte ihn sein Weg zurück in die Heimat. In Brandenburg sammelte er unter anderem Erfahrungen beim Oranienburger FC, Union Klosterfelde und dem MSV Neuruppin, bevor er nun von Germania Berge zu uns stößt.

Maximilian, wir freuen uns sehr, dass du ab sofort unsere Farben trägst! Mit deiner Erfahrung und deinen technischen Fähigkeiten wirst du unser Team auf und neben dem Platz bereichern. Gemeinsam wollen wir viele tolle Momente erleben. Schön, dass du da bist!

Willkommen in der Funkstadt, Maximilian! Auf eine schöne gemeinsame Zeit!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

__________________________________________________________________________________________________

FSV Bernau

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Tim Jauer verlässt den FSV Bernau Der scheidende Trainer hat dem FSV Bernau mitgeteilt, auf eigenen Wunsch den Verein zum Winter verlassen zu wollen – dem Wunsch wurde entsprochen und die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Ab sofort befindet man sich damit erneut auf Trainersuche, um den erfolgreichen Weg weiterzuführen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++