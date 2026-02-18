Hochkarätiger Team-Check in Bremen

– Foto: Horst Vogler

Für den BSV Schwarz-Weiß Rehden steht am Mittwoch, 18. Februar, um 19:30 Uhr ein weiterer anspruchsvoller Test in der Wintervorbereitung an. Auf dem Kunstrasen im Nachwuchsleistungszentrum in der Pauliner Marsch wartet mit der U23 des SV Werder Bremen ein Gegner, der für Tempo, Technik und hohe Intensität steht. Die zweite Mannschaft der Grün-Weißen spielt in der Regionalliga Nord und gilt als klassische Ausbildungsmannschaft mit klarer spielerischer Idee.

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass ein entwicklungsorientierter Kader nicht immer die defensive Stabilität eines reinen Ergebnisteams besitzt. Besonders bei schnellen Umschaltmomenten und gegen körperlich robuste Gegner gab es in dieser Saison immer wieder Räume, die sich bespielen lassen.

Unter Trainer Thomas Wolter agiert Werder II bevorzugt aus einem 4-3-3 oder 4-2-3-1 heraus. Das Konzept ist erkennbar: frühes Pressing, viel Ballbesitz, saubere Spieleröffnung und schnelles Spiel über die Außenbahnen. Wolter setzt auf aktives Gegenpressing, was seine junge Mannschaft phasenweise sehr dominant auftreten lässt.

In der Saison 2025/26 bewegt sich die U23 im Mittelfeld der Regionalliga Nord. Die Punkteausbeute ist solide, das Torverhältnis ausgeglichen – typisch für ein Team, dessen Schwerpunkt weniger auf kurzfristigen Ergebnissen als vielmehr auf Entwicklung liegt.

Mit Spielern wie Christian Stark, der Erfahrung und Abschlussstärke einbringt, und Kapitän Cimo Röcker verfügt Werder II zudem über Achsen, die Struktur und Kommunikation stabilisieren.

Rehden vor dem nächsten Prüfstein

Für den BSV Schwarz-Weiß Rehden wird der Test in Bremen ein echter Gradmesser. Die jüngsten Auftritte waren geprägt von mehr Stabilität, hoher Laufbereitschaft und klarer Struktur. Gegen einen ballbesitzorientierten Regionalligisten wird es darauf ankommen, kompakt zu verteidigen, mutig zu pressen und nach Ballgewinnen zielstrebig nach vorn zu spielen.

Genau solche Spiele liefern wertvolle Erkenntnisse – nicht nur über taktische Abläufe, sondern auch über Belastung, Entscheidungsfindung und Intensität auf höherem Niveau.