Hochkarätige Verstärkung: Ex-Zweitliga-Kicker schließt sich BSC an

Lucas Cueto läuft künftig für den Bonner SC auf. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Bonner SC hat kurz nach dem Start in die neue Regionalliga-Saison einen Transfercoup gelandet: Mit Lucas Cueto wechselt ein äußerst erfahrener Offensivspieler zu den Rheinlöwen. Der 29-jährige gebürtige Kölner bringt die Erfahrung von über 170 Profispielen mit – ein sportliches Ausrufezeichen für den Aufsteiger, der unter Trainer Sascha Glatzel aktuell mit drei Punkten aus drei Spielen auf Rang 14 liegt.

Cueto stand in seiner Karriere bereits für zahlreiche namhafte Klubs auf dem Platz. In der Schweizer Super League absolvierte er 21 Partien für den FC St. Gallen, in der 2. Bundesliga kam er auf 41 Einsätze für den Karlsruher SC. In der 3. Liga spielte der vielseitige Offensivakteur unter anderem für Dynamo Dresden, Viktoria Köln und Preußen Münster – insgesamt 111 Mal. Zillken: "Wird unser Offensivspiel bereichern"

Beim BSC wird Cueto die Rückennummer 14 tragen und soll künftig nicht nur spielerisch, sondern auch in Sachen Führungsstärke und Mentalität eine tragende Rolle übernehmen. Sportdirektor Daniel Zillken zeigt sich auf der Vereinshomepage überzeugt vom Neuzugang: "Mit Lucas Cueto ist uns ein absoluter Top-Transfer gelungen. Er hatte mehrere höherklassige Anfragen und hätte bei jedem Spitzen-Club der Regionalliga unterschreiben können. Umso mehr freut es mich, dass er sich für den BSC entschieden hat. Lucas wird unser Offensivspiel bereichern und dem Team eine neue spielerische Note geben. Er hat im Profifußball viel erlebt und wird mit seiner positiven Art eine Führungsrolle übernehmen.“ Cueto selbst sieht den Wechsel als bewusste Entscheidung für ein ambitioniertes Projekt:

"Ich kenne Daniel Zillken noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Viktoria Köln – wir haben uns damals schon gut verstanden“, so der Neuzugang gegenüber Vereinsmedien. Die Gespräche mit dem Sportdirektor des BSC beschreibt Cueto als „sehr vertrauensvoll“, was für ihn ein entscheidender Faktor war. "Man spürt, dass beim BSC etwas passiert und ich habe richtig Bock, meinen Teil dazu beizutragen.“