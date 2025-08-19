Hochkarätige Verstärkung: Ex-Zweitliga-Kicker schließt sich BSC an

Der Bonner SC hat kurz nach dem Start in die neue Regionalliga-Saison einen Transfercoup gelandet: Mit Lucas Cueto wechselt ein äußerst erfahrener Offensivspieler zu den Rheinlöwen. Der 29-jährige gebürtige Kölner bringt die Erfahrung von über 170 Profispielen mit – ein sportliches Ausrufezeichen für den Aufsteiger, der unter Trainer Sascha Glatzel aktuell mit drei Punkten aus drei Spielen auf Rang 14 liegt.
Cueto stand in seiner Karriere bereits für zahlreiche namhafte Klubs auf dem Platz. In der Schweizer Super League absolvierte er 21 Partien für den FC St. Gallen, in der 2. Bundesliga kam er auf 41 Einsätze für den Karlsruher SC. In der 3. Liga spielte der vielseitige Offensivakteur unter anderem für Dynamo Dresden, Viktoria Köln und Preußen Münster – insgesamt 111 Mal.
Beim BSC wird Cueto die Rückennummer 14 tragen und soll künftig nicht nur spielerisch, sondern auch in Sachen Führungsstärke und Mentalität eine tragende Rolle übernehmen. Sportdirektor Daniel Zillken zeigt sich auf der Vereinshomepage überzeugt vom Neuzugang: "Mit Lucas Cueto ist uns ein absoluter Top-Transfer gelungen. Er hatte mehrere höherklassige Anfragen und hätte bei jedem Spitzen-Club der Regionalliga unterschreiben können. Umso mehr freut es mich, dass er sich für den BSC entschieden hat. Lucas wird unser Offensivspiel bereichern und dem Team eine neue spielerische Note geben. Er hat im Profifußball viel erlebt und wird mit seiner positiven Art eine Führungsrolle übernehmen.“
Cueto selbst sieht den Wechsel als bewusste Entscheidung für ein ambitioniertes Projekt:
"Ich kenne Daniel Zillken noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Viktoria Köln – wir haben uns damals schon gut verstanden“, so der Neuzugang gegenüber Vereinsmedien. Die Gespräche mit dem Sportdirektor des BSC beschreibt Cueto als „sehr vertrauensvoll“, was für ihn ein entscheidender Faktor war. "Man spürt, dass beim BSC etwas passiert und ich habe richtig Bock, meinen Teil dazu beizutragen.“
Mit Cueto sichert sich der Bonner SC einen Spieler, der auf Regionalliga-Niveau als Unterschiedsspieler gelten kann – und möglicherweise hilft, das Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig zu sichern.
Bereits am vergangenen Freitag vermeldete der BSC auch die Rückkehr von Marcel Damaschek. Der 28-Jährige kommt mit der Erfahrung aus 180 Regionalligaspielen – unter anderem für Alemannia Aachen, den TSV Steinbach, Wuppertaler SV und zuletzt den 1. FC Düren – zurück nach Bonn, wo er bereits 2020/21 aktiv war.
"Wir freuen uns, dass sich Marcel für den Bonner SC entschieden hat und den gemeinsamen Weg mit uns gehen möchte. Mit seiner Erfahrung wird er unserer Defensive wichtige Stabilität verleihen. Gerade bei Standardsituationen sehen wir noch großen Verbesserungsbedarf – auch hier kann er uns mit seiner Präsenz und Qualität enorm helfen", wird Zillken in der Vereinsmitteilung zitiert.
Cheftrainer Sascha Glatzel hob ebenfalls die Qualitäten des Defensivspielers hervor:
„Dama hat bereits letzte Woche mittrainiert und einen körperlich sehr starken Eindruck hinterlassen. Seine Mentalität und der unbedingte Wille, Zweikämpfe zu gewinnen, werden uns helfen, den Gegnern weniger Torchancen zu ermöglichen.“
Damaschek selbst zeigte sich dankbar für die erneute Chance: "Der Bonner SC hat mir die Möglichkeit gegeben, am Training teilzunehmen – so konnte ich Mannschaft und Trainerteam sehr schnell kennenlernen. Ich habe direkt gespürt, dass es zwischen uns passt. Deshalb bin ich sehr dankbar, nun wieder Teil des Teams zu sein und möchte meinen Beitrag zum maximalen Erfolg leisten.“