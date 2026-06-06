Hochkarätige Transfers: Das sind die Zukunftspläne von Türkgücü München „Wollen direkt wieder aufsteigen“ von Sarah Georgi · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Türkgücü München will den freien Fall stoppen und wieder zurück nach oben. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Türkgücü München will sich strategisch neu ausrichten. Mit neuem Präsidenten, neuen Spielern und neuen Sponsoren soll der direkte Wiederaufstieg gelingen.

Die aktuelle Saison will man bei Türkgücü München schnell abhaken. Nur 13 Punkte aus 32 Spielen, letzter Platz in der Bayernliga Süd und der schier unvermeidbare Abstieg in die Landesliga. Mit Ertürk Alagöz hat der Verein aus dem Münchner Osten nun einen neuen Präsidenten. Er soll die strategische Neuausrichtung einleiten. Das Ziel für Türkgücü München ist dabei klar. „Wir wollen direkt wieder aufsteigen“, so der neue Präsident Alagöz auf einer Pressekonferenz in einem türkischen Restaurant in Schwabing. In der nächsten Saison soll im besten Fall die Meisterschaft in der Landesliga Südost geholt werden.

Stadion-Problematik soll frühzeitig geklärt werden Auch mit der Stadion-Problematik befassen sich die Verantwortlichen weiterhin, sollte es mit dem Aufstieg klappen und eines Tages wieder in Richtung hochklassigen Amateurfußball gehen. So würde man gerne weiter das Dante-Stadion nutzen oder aber eine Regionalliga-taugliche Spielstätte an der Heinrich-Wieland-Straße errichten. Hierfür müsste die Bezirkssportanlage unter anderem eine Mindestkapazität von 3000 Zuschauern erfüllen. Das Grünwalder Stadion scheint abgehakt. Zu hoch die Kosten für den in der Vergangenheit sowieso schon finanziell gebeutelten Verein, der 2022 Insolvenz angemeldet hatte und den Spielbetrieb in der 3. Liga einstellen musste. Seitdem war der freie Fall erfolgt.