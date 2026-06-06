Hochkarätige Transfers: Das sind die Zukunftspläne von Türkgücü München

Türkgücü München will sich strategisch neu ausrichten. Mit neuem Präsidenten, neuen Spielern und neuen Sponsoren soll der direkte Wiederaufstieg gelingen.
Die aktuelle Saison will man bei Türkgücü München schnell abhaken. Nur 13 Punkte aus 32 Spielen, letzter Platz in der Bayernliga Süd und der schier unvermeidbare Abstieg in die Landesliga. Mit Ertürk Alagöz hat der Verein aus dem Münchner Osten nun einen neuen Präsidenten. Er soll die strategische Neuausrichtung einleiten.
Das Ziel für Türkgücü München ist dabei klar. „Wir wollen direkt wieder aufsteigen“, so der neue Präsident Alagöz auf einer Pressekonferenz in einem türkischen Restaurant in Schwabing. In der nächsten Saison soll im besten Fall die Meisterschaft in der Landesliga Südost geholt werden.
Auch mit der Stadion-Problematik befassen sich die Verantwortlichen weiterhin, sollte es mit dem Aufstieg klappen und eines Tages wieder in Richtung hochklassigen Amateurfußball gehen. So würde man gerne weiter das Dante-Stadion nutzen oder aber eine Regionalliga-taugliche Spielstätte an der Heinrich-Wieland-Straße errichten. Hierfür müsste die Bezirkssportanlage unter anderem eine Mindestkapazität von 3000 Zuschauern erfüllen.
Das Grünwalder Stadion scheint abgehakt. Zu hoch die Kosten für den in der Vergangenheit sowieso schon finanziell gebeutelten Verein, der 2022 Insolvenz angemeldet hatte und den Spielbetrieb in der 3. Liga einstellen musste. Seitdem war der freie Fall erfolgt.
Apropos Finanzen. Zur Finanzierung des Neuaufbaus setzt Türkgücü München auf privates Geld und die Einnahmen von Sponsoren. Für den direkten Wiederaufstieg hat der Verein schon einige neue Spieler verpflichtet, die nach und nach bekannt gegeben werden.
Offiziell verkündet wurden bislang die Zugänge von Rückkehrer Mohamad Awata (FC Wacker München) und Benedict Laverty (Altglienicke), Simeon Aleksandrov (Westfalia Herne), Lukas Brandl (TSV Grünwald), Jannik Fippl (TSV Landsberg), Cengiz Basaran, Yazid Ouro-Akpo Adjai (beide FC Ismaning) und Sepp-Renee Kollie (FC Kufstein, vorher TSV Wasserburg).
Weitere dürften folgen, denn vom aktuellen Kader inklusive der U-19-Spieler werden nur zehn Spieler kommende Saison für die Mannschaft in der Landesliga spielen, wie der Verein bekannt gab. „Wir sind sehr weit mit der Kader-Planung. Die nächsten Neuzugänge kommen bald. Das sind alles Hochkaräter, die uns hoffentlich in die Bayernliga bringen“, so der Sportliche Leiter Rainer Elfinger.
Verlängert hat Türkgücü bislang mit Ivan Martinovic und Mert Sahin. Trainer bleibt Slaven Skeledzic. Zudem beabsichtigt der Verein, die Jugendarbeit weiter auszubauen. Klingt mal wieder sehr ambitioniert. Folgt nach dem freien Fall der schnelle Aufstieg?