Hochkarätige Testspiele im Elmstadion

Die Sommervorbereitung des FSV Schöningen nimmt weiter Fahrt auf – und hält für die Zuschauer im Elmstadion gleich zwei besondere Höhepunkte bereit. Mit dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Magdeburg gastieren zwei namhafte Profivereine in Schöningen.
Den Auftakt macht am 11. Juli um 15 Uhr der VfL Wolfsburg. Für den FSV bietet die Begegnung die Gelegenheit, sich mit einem etablierten Bundesligisten zu messen und wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung zu sammeln.
Eine Woche später wartet die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am 18. Juli um 14 Uhr empfängt Schöningen den 1. FC Magdeburg. Das Duell gegen den Traditionsverein aus Sachsen-Anhalt verspricht ebenfalls eine große Herausforderung und dürfte zahlreiche Fußballfans ins Elmstadion locken.
Mit den beiden Testspielen hat der FSV Schöningen attraktive Gegner für die Sommervorbereitung gewonnen. Für die Mannschaft sind die Begegnungen wertvolle Standortbestimmungen, für die Zuschauer die Gelegenheit, hochklassigen Fußball direkt vor der Haustür zu erleben.
Der Verein rechnet mit großem Interesse und empfiehlt allen Fans, sich frühzeitig einen Platz im Elmstadion zu sichern.