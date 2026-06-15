Hochkarätige Testspiele im Elmstadion

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Die Sommervorbereitung des FSV Schöningen nimmt weiter Fahrt auf – und hält für die Zuschauer im Elmstadion gleich zwei besondere Höhepunkte bereit. Mit dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Magdeburg gastieren zwei namhafte Profivereine in Schöningen.

Den Auftakt macht am 11. Juli um 15 Uhr der VfL Wolfsburg. Für den FSV bietet die Begegnung die Gelegenheit, sich mit einem etablierten Bundesligisten zu messen und wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung zu sammeln.

Wiedersehen mit Magdeburg

Eine Woche später wartet die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am 18. Juli um 14 Uhr empfängt Schöningen den 1. FC Magdeburg. Das Duell gegen den Traditionsverein aus Sachsen-Anhalt verspricht ebenfalls eine große Herausforderung und dürfte zahlreiche Fußballfans ins Elmstadion locken.