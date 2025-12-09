Hochkarätige Teams beim Mercedes-Benz Junior Cup

Die U19 des VfB Stuttgart wird auch bei der 34. Auflage des Mercedes-Benz JuniorCups mit von der Partie sein und trifft beim Hallenturnier Anfang Januar in der Gruppe auf hochkarätige Gegner.

Alle Jahre wieder! Auch zum Jahresauftakt 2026 nimmt die U19 des VfB am Mercedes-Benz JuniorCup teil. Das international renommierte Hallenturnier im Sindelfinger Glaspalast findet am 10. und 11. Januar zum 34. Mal statt. Die Jungen Wilden gehen dabei als doppelter Titelverteidiger an den Start: 2024 und 2025 gewann der VfB das hochkarätig besetzte Event. Nun steht fest, auf welche Gegner das Team von Trainer Tobias Rathgeb Anfang Januar treffen wird.

Bei der Auslosung am Dienstag im Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen sorgten die „Losfeen“ Finn Jeltsch und Sara Gielen, Leiterin des Werks Sindelfingen, für Gruppenduelle mit dem FC Bayern München, dem zweimaligen Sieger SK Rapid Wien sowie VfB-Kooperationsverein Sao Paulo FC. In der Parallelgruppe treffen Bayer Leverkusen, der 1. FC Köln, der FC Basel und Odense BK aufeinander. Das Turnier wird live im TV und Livestream bei Sky Sport übertragen und ist an beiden Turniertagen bereits nahezu ausverkauft.