 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Hochkarätige Teams beim Mercedes-Benz Junior Cup

Im Januar steht das Hallenturnier der U19 an.

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Am 10. und 11. Januar stehen sich wieder acht Teams beim Mercedes-Benz Junior Cup im Sindelfinger Glaspalast gegenüber. Das spannende Hallenturnier für A-Junioren sorgt international für großes Interesse. Auch in diesem Jahr sind wieder interessante Teams dabei.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Mannschaften

Neben dem Heimteam VfB Stuttgart stehen bereits fünf weitere Teams fest. Mit dem FC Bayern München, 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen treten drei nationale Gegner an. Aber auch Teams aus dem Ausland sind mit dabei: SK Rapid Wien aus Österreich und FC Sao Paulo aus Brasilien. Zwei weitere Mannschaften stehen aktuell noch aus.

Historie

Die letzten beiden Auflage entschieden die Stuttgarter für sich. In den Jahren 2023 und 2020 jubelten die Fußballer von Rapid Wien. Zuvor gab es unterschiedlicher Sieger: FC Liverpool (2019), Hertha BSC (2018), TSG Hoffenheim (2017), Rapid Wien (2016), Manchester United (2015), FC Schalke 04 (2014, 2013), FSV Mainz 05 (2012), SC Freiburg (2011), Bayer 04 Leverkusen (2010), Karlsruher SC (2009), Dinamo Zagreb (2008). Die Premiere im Jahr 1991 gewann RSC Anderlecht.

Tickets

Eintrittskarten können interessierte Zuschauer auf Eventim ab einem Preis von 10 Euro erwerben. Es gibt jeweils Tageskarten für einer der beiten Turniertage.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 027.11.2025, 16:00 Uhr
Timo BabicAutor