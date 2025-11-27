Hochkarätige Teams beim Mercedes-Benz Junior Cup

Am 10. und 11. Januar stehen sich wieder acht Teams beim Mercedes-Benz Junior Cup im Sindelfinger Glaspalast gegenüber. Das spannende Hallenturnier für A-Junioren sorgt international für großes Interesse. Auch in diesem Jahr sind wieder interessante Teams dabei.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Mannschaften

Neben dem Heimteam VfB Stuttgart stehen bereits fünf weitere Teams fest. Mit dem FC Bayern München, 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen treten drei nationale Gegner an. Aber auch Teams aus dem Ausland sind mit dabei: SK Rapid Wien aus Österreich und FC Sao Paulo aus Brasilien. Zwei weitere Mannschaften stehen aktuell noch aus.

Historie

Die letzten beiden Auflage entschieden die Stuttgarter für sich. In den Jahren 2023 und 2020 jubelten die Fußballer von Rapid Wien. Zuvor gab es unterschiedlicher Sieger: FC Liverpool (2019), Hertha BSC (2018), TSG Hoffenheim (2017), Rapid Wien (2016), Manchester United (2015), FC Schalke 04 (2014, 2013), FSV Mainz 05 (2012), SC Freiburg (2011), Bayer 04 Leverkusen (2010), Karlsruher SC (2009), Dinamo Zagreb (2008). Die Premiere im Jahr 1991 gewann RSC Anderlecht.

Tickets

Eintrittskarten können interessierte Zuschauer auf Eventim ab einem Preis von 10 Euro erwerben. Es gibt jeweils Tageskarten für einer der beiten Turniertage.