Hochkarätige Neuzugänge bringen Erfahrung und Qualität nach Ampfing

Insgesamt sechs Neuzugänge können die Schweppermänner in ihren Reihen begrüßen, der Vorjahreskader ist fast vollständig zusammengeblieben. Lediglich Georg Niehhoff, der in seine norddeutsche Heimat zurückgekehrt ist, und Berat Uzun (FC Töging) haben den Verein verlassen. Trainer Björn Hertl lobt ausdrücklich die Vereinsführung, die für einen breiteren und qualitativ besseren Kader gesorgt hat, dem gute Chancen zuzusprechen sind.

Der TSV Ampfing macht ernst in der Bezirksliga Oberbayern Ost: Mit gleich mehreren bemerkenswerten Neuzugängen verstärken die Schweppermänner ihr Team und senden ein deutliches Signal in Richtung obere Tabellenregion. Die Verantwortlichen setzen dabei auf eine gelungene Mischung aus Erfahrung, Talent und regionaler Verbundenheit.

Ampfing will in der Fußball-Bezirksliga Ost oben mitmischen

Mit den Spitzer-Zwillingen ist den Schweppermännern ein echter Transfercoup gelungen (TSV Ampfing gelingt Transferkracher: Regionalliga-Zwillinge kommen - FuPa). Beide bringen jeweils über 100 Einsätze in der Regionalliga Bayern mit. Während Marcel, ein Linksfuß, vorzugsweise in der Innenverteidigung oder als linker Außenverteidiger eingesetzt wird, spielt Bruder Alexander eher im Zentrum der Abwehrkette oder im defensiven Mittelfeld. Neben der soliden Ausbildung in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren und ihren technischen Fertigkeiten überzeugen die Brüder auch mit einer Körpergröße von 1,90 Metern und bringen dadurch insbesondere bei Standards ihre Stärken ein. Marcel wird künftig mit der Trikotnummer 33, Alexander mit der Nummer 30 im TSV-Dress auflaufen.