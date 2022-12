Der SAR-Cup geht nach drei Jahren Pause wieder über die Bühne – Foto: Florian Würthele

Hochkarätige Besetzung beim Dingolfinger SAR-Cup Unter anderem nehmen die SpVgg Hankofen-Hailing, der SV Donaustauf und der TSV Landsberg am beliebten Kunstrasen-Bandenkick teil

Diese Nachricht ist definitiv eine Positive. Der FC Dingolfing veranstaltet nach pandemiebedingter Pause seinen äußerst beliebten SAR-Cup am 6. Januar 2023. Das Hallen-Event gehört zu den absoluten Highlights im regionalen Hallenfußball. Auch dieses Jahr geben wieder große Namen am Dreikönigstag ihre Visitenkarte in der Höll-Ost-Halle ab.

"Nach der Pause sind wir froh und auch erleichtert, dass wir wieder den Kunstrasen ausrollen dürfen. Wir freuen uns auf ein paar Festtage in der Halle, die mit dem SAR-Cup ihren Höhepunkt finden“, sagt Turnierorganisator Alexander Schätz.'



Der emsige Ehrenamtliche zeigt sich stolz über das Teilnehmerfeld, dass mit gleich mehreren bayerischen Top-Teams besticht. Neben Vorjahressieger Wacker Burghausen, der dieses Jahr allerdings nur mit seiner U19 teilnimmt, hat auch Regionallist SpVgg Hankofen zugesagt. Der amtierenden Bayernliga-Meister zählt zum engen Favoritenkreis. Gleiches gilt für die ambitionierten Bayernligisten SV Donaustauf und TSV Landsberg am Lech. Während Donaustauf schon seit Jahren mit großen Namen für Aufsehen sorgt, bliesen die Gäste aus der Lechstadt im Sommer zum Großangriff. Unter anderem holte man Löwen-Legende Sascha Mölders als Spielertrainer. Ob der Routinier in der BWM-Stadt auflaufen wird, ließ er noch offen. Ebenfalls geben sich die beiden ehemaligen Regionalliga-Clubs 1. SC Feucht und VfR Garching die Ehre. Mit der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, dem 1. FC Bad Kötzting und FC Tegernheim sind zudem drei ostbayerische Vertreter aus der Landesliga am Start. Komplettiert wird das hochkarätige Startfeld vom Gastgeber FC Dingolfing sowie zwei Lokalmatadoren aus den Vorturnieren. Die Tickets werden bei den beiden Turnieren des Volksbank-Cups am 29. und 30. Dezember ausgespielt.