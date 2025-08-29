 2025-08-28T05:22:00.927Z

Der 1. FC Niederkassel hat seinen Kader im Sommer deutlich verstärkt.
Der 1. FC Niederkassel hat seinen Kader im Sommer deutlich verstärkt. – Foto: Christian Kreuer

Hochkarätig verstärkt: Erste Bewährungsprobe für Favorit Niederkassel

Bezirksliga, Staffel 2: Der 1. FC Niederkassel hat sich prominent verstärkt und startet gegen den FC Hertha Rheidt in die Saison. Absteiger TuS Oberpleis bekommt es mit Aufsteiger Rot-Weiß Merl zu tun.

Und da ist sie schon wieder vorbei - die Sommerpause am Mittelrhein endet am kommenden Wochenende. Das bedeutet auch: Alles, was die Teamverantwortlichen in den vergangenen Wochen und Monaten erarbeitet haben, wird zum ersten Mal auf die Probe gestellt. Beim 1. FC Niederkassel war man auf dem Spielermarkt besonders aktiv. Unter anderem mit Fabio Dias und Cedric Mimbala hat der Vorjahres-Dritte zwei Akteure dazu geholt, die schon auf deutlich höherem Niveau unterwegs waren.

Wird Hertha Rheidt gleich zum ersten Stolperstein für Niederkassel?

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
15:00

Die erste Bewährungsprobe für den Aufstiegsaspiranten heißt am Sonntagnachmittag FC Hertha Rheidt. Auch beim Siebten der Vorsaison hat sich im Kader etwas getan. Gleich mehrfach bediente sich Rheidt in der Kreisliga A, hat aber auch Verstärkung aus der Bezirksliga dazu bekommen. Fabian Decker kommt etwa vom zurückgezogenen SV Vorgebirge. In der vergangenen Saison gab es das Duell zwischen Niederkassel und dem FC Hertha gleich drei mal. Im Kreispokal Sieg setzte sich Niederkassel mit 2:1 durch, in der Hinrunde sogar mit 5:1, das letzte Aufeinandertreffen im März ging aber mit 1:0 an Rheidt.

Absteiger bei Aufsteiger zu Gast

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
15:15

Auch das ist eine dieser interessanten Konstellationen zu Beginn einer Saison. Vor nicht einmal drei Monaten waren Rot-Weiß Merl als A-Ligist und der TuS Oberpleis als Landesligist noch sportliche Welten auseinander - jetzt spielen sie in der Bezirksliga auf Augenhöhe gegeneinander. Die Favoritenrolle geht logischerweise an den langjährigen Landesligisten. Oberpleis hat den Kern der Mannschaft gehalten, dazu personelle Baustellen geschlossen. Der Blick des TuS dürfte relativ schnell wieder nach oben gehen, auch wenn Trainer Eskandar Zamani einer möglichen Aufstiegs-Pflicht vor der Saison gleich den Riegel vorgeschoben hat.

Die weiteren Spiele des 1. Spieltags

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
15:15

_____________________________

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
13:00

_____________________________

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
15:30

_____________________________

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
15:15

_____________________________

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
15:15

