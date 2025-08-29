Hochkarätig verstärkt: Erste Bewährungsprobe für Favorit Niederkassel

Absteiger bei Aufsteiger zu Gast

Die erste Bewährungsprobe für den Aufstiegsaspiranten heißt am Sonntagnachmittag FC Hertha Rheidt. Auch beim Siebten der Vorsaison hat sich im Kader etwas getan. Gleich mehrfach bediente sich Rheidt in der Kreisliga A, hat aber auch Verstärkung aus der Bezirksliga dazu bekommen. Fabian Decker kommt etwa vom zurückgezogenen SV Vorgebirge. In der vergangenen Saison gab es das Duell zwischen Niederkassel und dem FC Hertha gleich drei mal. Im Kreispokal Sieg setzte sich Niederkassel mit 2:1 durch, in der Hinrunde sogar mit 5:1, das letzte Aufeinandertreffen im März ging aber mit 1:0 an Rheidt.