Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der 1. FC Niederkassel hat seinen Kader im Sommer deutlich verstärkt. – Foto: Christian Kreuer
Hochkarätig verstärkt: Erste Bewährungsprobe für Favorit Niederkassel
Bezirksliga, Staffel 2: Der 1. FC Niederkassel hat sich prominent verstärkt und startet gegen den FC Hertha Rheidt in die Saison. Absteiger TuS Oberpleis bekommt es mit Aufsteiger Rot-Weiß Merl zu tun.
Und da ist sie schon wieder vorbei - die Sommerpause am Mittelrhein endet am kommenden Wochenende. Das bedeutet auch: Alles, was die Teamverantwortlichen in den vergangenen Wochen und Monaten erarbeitet haben, wird zum ersten Mal auf die Probe gestellt. Beim 1. FC Niederkassel war man auf dem Spielermarkt besonders aktiv. Unter anderem mit Fabio Dias und Cedric Mimbala hat der Vorjahres-Dritte zwei Akteure dazu geholt, die schon auf deutlich höherem Niveau unterwegs waren.
Wird Hertha Rheidt gleich zum ersten Stolperstein für Niederkassel?
Die erste Bewährungsprobe für den Aufstiegsaspiranten heißt am Sonntagnachmittag FC Hertha Rheidt. Auch beim Siebten der Vorsaison hat sich im Kader etwas getan. Gleich mehrfach bediente sich Rheidt in der Kreisliga A, hat aber auch Verstärkung aus der Bezirksliga dazu bekommen. Fabian Decker kommt etwa vom zurückgezogenen SV Vorgebirge. In der vergangenen Saison gab es das Duell zwischen Niederkassel und dem FC Hertha gleich drei mal. Im Kreispokal Sieg setzte sich Niederkassel mit 2:1 durch, in der Hinrunde sogar mit 5:1, das letzte Aufeinandertreffen im März ging aber mit 1:0 an Rheidt.