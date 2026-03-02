Hochkaräter für SC 1920: Ex-MSV-Kapitän und 100-Tore-Mann kommen

Jan-Niklas Forger (re.) wechselt im Sommer zum SC 1920 Oberhausen. – Foto: Michael Werner

Der SC 1920 Oberhausen rüstet weiter auf. Im Hinblick auf die kommende Spielzeit hat der Verein die ersten Transfers eingetütet. Neben Landesliga-Angreifer Ralf Thiel, der vergangene Woche als erster Sommer-Transfer vorgestellt wurde , ist auch die zweite Verstärkung ein echter Hochkaräter. Vom FC Sterkrade 72 wechselt mit Jan-Niklas Forger ein erstklassig ausgebildeter Defensivspezialist zum Spielclub. Den MSV Duisburg führte der 22-Jährige als Kapitän in der Junioren-Bundesliga aufs Feld.

Nach seiner Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum der Zebras ging es für Forger im Sommer 2022 gleich in die Oberliga Niederrhein. In seiner ersten Saison bei den Senioren stand er für den TVD Velbert in 16 Partien auf dem Feld, erzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Es folgte ein halbes Jahr für Arminia Klosterhardt in der Landesliga, ehe er sich dem FC Sterkrade 72 in der Kreisliga A anschloss und am Ende der Saison den Bezirksliga-Aufstieg feiern konnte. Als Stammspieler gelangen ihm in 32 Begegnungen 18 Tore, der direkte Wiederabstieg konnte jedoch nicht verhindert werden. Im Sommer wartet nun eine neue Aufgabe auf Forger.

"Um ehrlich zu sein, ist das Interesse der Verantwortlichen nach meiner Person schon sehr lange da. Jetzt ist für mich genau der richtige Zeitpunkt, den Schritt zu diesem unfassbar besonderen Verein zu gehen. Jeder Spieler im Amateurbereich spielt gerne vor so einer Kulisse mit unfassbar vielen geilen Emotionen. Ich möchte es mir noch einmal selbst beweisen, mich richtig fit machen und in einem Team mit tollen Fußballern versuchen, mich durchzusetzen. Ich freue mich, ab Sommer gemeinsam mit euch angreifen zu können und diesen Hunger nach Erfolg miterleben zu dürfen", erklärt Forger in den Vereinsmedien.