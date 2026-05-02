 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Hochkaräter für den SV Wilhelmshaven

SVW verpflichtet Dennis Engel von Kickers Emden

von red · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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Kick. Emden
SV Wilhelmsh
Dennis Engel
Dennis Engel

Der SV Wilhelmshaven hat sich für die kommende Saison mit einem erfahrenen Defensivspieler verstärkt: Dennis Engel, Kapitän des Regionalligisten Kickers Emden, wechselt an die Jade.

Mit dem 1,84 Meter großen Abwehrspieler gewinnt der SV Wilhelmshaven einen körperlich präsenten und zweikampfstarken Akteur, der über Erfahrung auf Regionalliga-Niveau verfügt. Dennis Engel soll insbesondere der Defensive mehr Stabilität verleihen und eine zentrale Rolle im Defensivverbund einnehmen.