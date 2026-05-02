Hochkaräter für den SV Wilhelmshaven

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Der SV Wilhelmshaven hat sich für die kommende Saison mit einem erfahrenen Defensivspieler verstärkt: Dennis Engel, Kapitän des Regionalligisten Kickers Emden, wechselt an die Jade.
Mit dem 1,84 Meter großen Abwehrspieler gewinnt der SV Wilhelmshaven einen körperlich präsenten und zweikampfstarken Akteur, der über Erfahrung auf Regionalliga-Niveau verfügt. Dennis Engel soll insbesondere der Defensive mehr Stabilität verleihen und eine zentrale Rolle im Defensivverbund einnehmen.