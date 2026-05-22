„Hochinteressantes Spiel“: Wegberg gastiert bei Verfolger Frechen

Wegberg-Beeck trifft auf Verfolger SpVg Frechen. – Foto: Michael Schnieders

In einem spannenden Aufeinandertreffen mitsamt ereignisreicher und wilder Schlussphase ging die SpVg Frechen 20 im Hinspiel bei Kontrahent FC Wegberg-Beeck mit 1:0 als Sieger vom Platz. Drei Spieltage vor Schluss will sich die SpVg nun im Rückspiel revanchieren und die drei Zähler im heimischen Kurt Bonhoff Sportpark behalten. Aufgrund dessen, dass die beiden Teams vor Spielbeginn jeweils 44 Punkte aufweisen, ist auch diesmal wieder von einer Begegnung auf Augenhöhe auszugehen. Zwar geht es tabellarisch „nur“ noch um den sechsten Rang, Wegberg-Coach Mark Zeh spricht aber im Vorfeld nicht umsonst von einem „hochinteressanten Mittelrheinliga-Spiel“. Und auch sein Gegenüber Okan Özbay sieht insbesondere in der derzeitigen Tabellensituation der beiden Mannschaften „einen besonderen Reiz“ für das Spiel.

„Der Reiz dieses Spiels liegt ganz klar in der Tabellensituation: Der Gewinner hat hervorragende Chancen, am Ende Platz sechs zu erreichen. Ansonsten ist es in dieser Phase der Saison weder für uns noch für Wegberg einfach, die Spannung aufrecht zu halten. Bei einem Heimspiel fällt das in der Regel aber ein bisschen leichter, und genau das wollen wir am kommenden Montag zeigen - auch wenn das Wetter wohl ziemlich heiß wird“, erklärt der 33-jährige Cheftrainer im Wissen darüber, dass seine Mannen zuletzt allen voran auf heimischem Platz zu überzeugen wussten. Aus den vier jüngsten Heimspielen gegen den 1. FC Düren (4:0), den VfL Vichttal (3:2), den SSV Merten (1:1) und die Sportfreunde Düren (2:0) eroberte Frechen starke zehn Punkte.

Sowohl für die SpVg Frechen 20 als auch für Herausforderer FC Wegberg-Beeck ist die Spielzeit tabellarisch bereits gelaufen. Mit jeweils 44 Punkten auf der Habenseite rangieren die beiden Kontrahenten auf den Plätzen sechs und sieben. Der Rückstand auf die Top fünf ist bereits auf sieben Punkte angewachsen. Drei Spiele vor Schluss geht es demnach ausschließlich noch darum, den sechsten Rang vor dem Konkurrenten zu beanspruchen. Dieser obliegt zwar derzeit aufgrund des besseren Torverhältnisses Wegberg-Beeck, der Gastgeber aus Frechen hat es jedoch nun selbst in der Hand, dies zu ändern. Neben der zuletzt ordentlichen Form der SpVg spricht allen voran der Austragungsort für einen Erfolg, wie Übungsleiter Okan Özbay positiv hervorhebt:

Dass die Begegnung gegen Wegberg dennoch alles andere als ein Selbstläufer werden dürfte, zeigt allein der Blick auf das Rückserien-Tableau. Mit 23 eroberten Zählern reagiert der FC Wegberg Beeck auch dort auf dem sechsten Platz, hat somit im zweiten Saisonabschnitt sechs Punkte mehr erspielt als der Verfolger aus Frechen. Vorallem die starken Auftritte gegen die Top-Teams SSV Merten (2:2), den VfL Vichttal (3:1) oder den SV Eintracht Hohkeppel (3:1) unterstreichen die Qualitäten der Elf von Mark Zeh, wie auch Özbay positiv anerkennt: „Wegberg-Beeck bringt eine gute Mischung mit und punktet in der Rückrunde genau so, wie man es bei dieser Qualität erwarten muss. Sie stehen defensiv sehr stabil, haben robuste Verteidiger, die bei Standards gefährlich sind, und spielen klasse lange Bälle. Zudem besitzen sie in der letzten Linie enorme individuelle Qualität, um gefährliche Situationen zu kreieren“, stellt der SpVg-Coach lobend klar. Insbesondere Top-Knipser Marc Kleefisch (21 Tore) und Top-Vorbereiter Timo Braun (11 Vorlagen) gelte es dabei in den Griff zu bekommen.

Zeh: „Bei mir gibt es keine Freundschaftsspiele“

Der FC Wegberg-Beeck hat derweil seinen ganz eigenen Ansporn für dieses Aufeinandertreffen. Schließlich unterlag die Zeh-Elf im Hinspiel auf bitterste Art und Weise, als ein verwandelter Strafstoß unmittelbarer vor Schluss den einzigen Tagestreffer verantwortete. Anschließend folgte in einer hitzigen Nachspielzeit auf beiden Seiten ein Platzverweis. Zwar saß im Hinspiel noch Ex-Coach Albert Deuker auf der Trainerbank, aber auch für den 42-Jährigen Mark Zeh gibt es aber längst keinen Anlass dazu, für den Saisonendspurt in den Verwaltungsmodus zu schalten: „Natürlich ist es für die Spieler in dieser Phase der Saison einfach, die Spannung komplett hochzuhalten. Ich kann absolut nachvollziehen, wie es in den Köpfen aussieht. Bei mir gibt es allerdings keine Freundschaftsspiele - ich will jede Partie gewinnen und steuere hier ganz bewusst dagegen. Die Mannschaft zieht da zum Glück absolut mit“, versichert der Übungsleiter vielversprechend.

Auch Zeh, der das Traineramt in Wegberg-Beeck bereits in der Hinrunde übernahm, spricht dem bevorstehenden Gegner zugleich seinen Respekt aus: „Frechen hat zwar zuletzt schwankende Ergebnisse geliefert, aber ich habe sie zum Beispiel gegen Bergisch Gladbach gesehen. Auch wenn sie im Moment personelle Probleme haben, ist ihre erste Elf nach wie vor eine sehr gute Oberliga-Mannschaft, die jede Menge Qualität mitbringt. Sie stehen nicht umsonst direkt hinter den Top fünf der Liga“, warnt der Chefcoach und schlussfolgert: „Ich erwarte daher ein hochinteressantes Mittelrheinliga-Spiel.“

Personelle Engpässe bereiten Probleme

Sowohl für den FC Wegberg-Beeck als auch die SpVg Frechen könnten die Vorzeichen in Sachen Kadersituation deutlich besser stehen. Während die Personallage bei den Hausherren „nach wie vor angespannt“ sei und leidlich auf die bevorstehende Rückkehr der Langzeitverletzten Hassan Ali und Frederic Mäntele zu hoffen ist, muss Wegberg auf den gesperrt ausfallenden Nils Hühne sowie den verletzungsbedingt fehlenden Timo Braun verzichten. Defensiv-Akteur Gabriel Paczulla steht nach „überstandener Krankheit“ derweil wieder in den Startlöchern. Welcher Mannschaft es schlussendlich besser gelingen wird, diese Ausfälle zu kompensieren, bleibt abzuwarten. Anstoß der Partie am Montag ist um 15.30 Uhr.