Hochheim II: Nach schwierigem Saisonstart zum Meister der C-Liga Nach einer holprigen Hinrunde fand Hochheim II immer besser zusammen +++ Teamgeist, Selbstkritik und eine beeindruckende Siegesserie ebneten den Weg zum Titel von Johanna Rath · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

SpVgg Hochheim 07 II spielt zur nächsten Saison in der B-Liga. – Foto: SpVgg Hochheim 07

Der Aufstieg stand bereits zu Beginn der Saison als Ziel fest und Hochheim II hielt daran fast. Trotz einiger Patzer, die Spvgg war zwischenzeitlich Neunter, konnte die Mannschaft ihr Ziel erreichen und sogar mit der Meisterschaft in der C-Liga krönen. Trainer Tom Schirmeisen berichtet davon, wie die Mannschaft während der Saison zusammengewachsen ist und wodurch das Team sich ausgezeichnet hat.

"Die Hinrunde war schwerer als erwartet", erzählt Tom Schirmeisen. Der Kader der Mannschaft habe sich im Vergleich zur Vorsaison stark verändert. Es seien viele Spieler aus der Jugend hochgekommen und einige aus der ersten Mannschaft, die es sportlich ruhiger angehen lassen wollten. "Die Spieler kannten sich zwar, haben aber nie zusammen gespielt, deswegen musste erstmal jeder seine Rolle finden", erklärt der Trainer. Selbstkritik und Teamgeist

Das Team habe im Laufe der Saison allerdings zusammengefunden, was vor allem der Mentalität der Spieler zu verdanken sei. "Die Jungs waren alle sehr selbstkritisch und reflektiert", lobt Tom Schirmeisen. Während in früheren Saisons häufig die Schuld für Patzer bei anderen gesucht wurde, habe in dieser Saison jeder konsequent an seinen eigenen Fehlern gearbeitet. Zudem habe die Mannschaft wert darauf gelegt, auch neben dem Platz zusammenzuwachsen und viele Mannschaftsabende organisiert. Das habe den Teamgeist sehr gestärkt.