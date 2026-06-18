Hochheim II: Nach schwierigem Saisonstart zum Meister der C-Liga

Der Aufstieg stand bereits zu Beginn der Saison als Ziel fest und Hochheim II hielt daran fast. Trotz einiger Patzer, die Spvgg war zwischenzeitlich Neunter, konnte die Mannschaft ihr Ziel erreichen und sogar mit der Meisterschaft in der C-Liga krönen. Trainer Tom Schirmeisen berichtet davon, wie die Mannschaft während der Saison zusammengewachsen ist und wodurch das Team sich ausgezeichnet hat.
"Die Hinrunde war schwerer als erwartet", erzählt Tom Schirmeisen. Der Kader der Mannschaft habe sich im Vergleich zur Vorsaison stark verändert. Es seien viele Spieler aus der Jugend hochgekommen und einige aus der ersten Mannschaft, die es sportlich ruhiger angehen lassen wollten. "Die Spieler kannten sich zwar, haben aber nie zusammen gespielt, deswegen musste erstmal jeder seine Rolle finden", erklärt der Trainer.
Selbstkritik und Teamgeist
Das Team habe im Laufe der Saison allerdings zusammengefunden, was vor allem der Mentalität der Spieler zu verdanken sei. "Die Jungs waren alle sehr selbstkritisch und reflektiert", lobt Tom Schirmeisen. Während in früheren Saisons häufig die Schuld für Patzer bei anderen gesucht wurde, habe in dieser Saison jeder konsequent an seinen eigenen Fehlern gearbeitet.
Zudem habe die Mannschaft wert darauf gelegt, auch neben dem Platz zusammenzuwachsen und viele Mannschaftsabende organisiert. Das habe den Teamgeist sehr gestärkt.
Kapitän war Vorbild
Außerdem hebt der Trainer den Einfluss von Torwart und Kapitän Markus Hüttel hervor. "Der ist einfach ein absoluter Vereinsmensch und ein absolutes Vorbild für alle, was sportliches Verhalten angeht", sagt er. Ansonsten habe sich die Leistung sehr auf alle Spieler verteilt. "Es gab nie durchgängig den einen Leistungsträger, wenn einer einen schlechten Tag hatte, hat dafür jemand anderes super gespielt.", erklärt der Trainer.
Entscheidender Sieg gegen stärksten Konkurrenten
Sehr wichtig sei der 1:0-Sieg im ersten Rückrundenspiel gegen den FC Schwalbach II gewesen, der zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze stand. Damit habe das Team seinen größten Konkurrenten überholt. "Das hat unsere Siegesserie eingeleitet", sagt Tom Schirmeisen. Seit dieser Partie hat Hochheim II jedes weitere Saisonspiel gewonnen.
Meisterschaft wurde mehrfach gefeiert
Nach dem 11:1- Sieg gegen den Türk. FC Hattersheim II war dem Team die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Die Meisterschaft wurde dreimal gefeiert: Das erste Mal bei einer Gartenparty direkt nach dem Sieg gegen Hattersheim, beim zweiten Mal habe es nach dem letzten Saisonspieltag eine Kabinenparty gegeben und zum Saisonabschluss habe die Mannschaft Fußballgolf gespielt und abends gemeinsam die WM geschaut. "Insgesamt haben wir einfach sehr viel getrunken", sagt Tom Schirmeisen und lacht.
Hier kommt ihr zum Meisterkader.