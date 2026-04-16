Hochgeschwindigkeitsfußball um die „goldene Ananas“? Während Merten die Top 5 fixieren will, hofft Hennef auf die Fortsetzung seiner historischen Erfolgsserie gegen den SSV. von Andreas Santner · Heute, 08:18 Uhr · 0 Leser

Nach dem Sieg in der Vorwoche gegen die Sportfreunde Düren kann der FC Hennef in Merten befreit aufspielen. – Foto: Boris Hempel

In der Mittelrheinliga trifft am Sonntag geballte Offensivpower auf eine besondere Freundschaft. Wenn der Tabellenfünfte SSV Merten den FC Hennef 05 empfängt, ist die Favoritenrolle auf dem Papier klar verteilt – doch die Historie und die enge Vernetzung beider Lager versprechen eine Partie, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben können.

Der SSV Merten reist mit Rückenwind aus dem Spitzenspiel gegen Vichttal an. Trotz eines 2:2-Unentschiedens bewies die Mannschaft von Bünyamin Kilic, dass sie auch gegen die Top-Teams der Liga das Spiel diktieren kann. Mit 40 Punkten steht Merten stabil auf Rang fünf und hat die Plätze zwei bis vier fest im Visier. Die „goldene Ananas“, von der im Tabellenmittelfeld oft gesprochen wird, existiert für Kilic nicht.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SSV Merten SSV Merten FC Hennef 05 FC Hennef 05 15:00 PUSH

Kilic: "Schenken absolut nichts ab" „Wir treffen jetzt auf Hennef. Man könnte meinen, es ginge um die ‚goldene Ananas‘, aber das sehe ich anders. Hennef hat gegen Düren drei extrem wichtige Punkte geholt und nun neun Punkte Vorsprung. Das ist bei acht verbleibenden Spielen ein ordentliches Brett, aber wir sind uns sicher, dass sie hochmotiviert sein werden, da rechnerisch noch alles möglich ist. Doch auch wir brennen auf die Partie. Wir wollen in den letzten acht Spielen unsere Punkte holen, um uns fest in der Top 5 zu etablieren. Wir haben Tuchfühlung zu den Plätzen zwei, drei und vier – deshalb schenken wir absolut nichts ab“, stellt Kilic die Ambitionen seiner Elf klar. Besonders der Auftritt in Vichttal dient als Maßstab für das kommende Heimspiel. Kilic trauert zwar den vergebenen Chancen nach, sieht sein Team aber in einer „brutal starken“ Verfassung. Personell hofft er auf die Rückkehr einiger krankheitsbedingt ausgefallener Akteure, um gegen Hennef erneut aus dem Vollen schöpfen zu können.