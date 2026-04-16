Hochgeschwindigkeitsfußball um die „goldene Ananas“?

In der Mittelrheinliga trifft am Sonntag geballte Offensivpower auf eine besondere Freundschaft. Wenn der Tabellenfünfte SSV Merten den FC Hennef 05 empfängt, ist die Favoritenrolle auf dem Papier klar verteilt – doch die Historie und die enge Vernetzung beider Lager versprechen eine Partie, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben können.
Der SSV Merten reist mit Rückenwind aus dem Spitzenspiel gegen Vichttal an. Trotz eines 2:2-Unentschiedens bewies die Mannschaft von Bünyamin Kilic, dass sie auch gegen die Top-Teams der Liga das Spiel diktieren kann. Mit 40 Punkten steht Merten stabil auf Rang fünf und hat die Plätze zwei bis vier fest im Visier. Die „goldene Ananas“, von der im Tabellenmittelfeld oft gesprochen wird, existiert für Kilic nicht.
„Wir treffen jetzt auf Hennef. Man könnte meinen, es ginge um die ‚goldene Ananas‘, aber das sehe ich anders. Hennef hat gegen Düren drei extrem wichtige Punkte geholt und nun neun Punkte Vorsprung. Das ist bei acht verbleibenden Spielen ein ordentliches Brett, aber wir sind uns sicher, dass sie hochmotiviert sein werden, da rechnerisch noch alles möglich ist. Doch auch wir brennen auf die Partie. Wir wollen in den letzten acht Spielen unsere Punkte holen, um uns fest in der Top 5 zu etablieren. Wir haben Tuchfühlung zu den Plätzen zwei, drei und vier – deshalb schenken wir absolut nichts ab“, stellt Kilic die Ambitionen seiner Elf klar.
Besonders der Auftritt in Vichttal dient als Maßstab für das kommende Heimspiel. Kilic trauert zwar den vergebenen Chancen nach, sieht sein Team aber in einer „brutal starken“ Verfassung. Personell hofft er auf die Rückkehr einiger krankheitsbedingt ausgefallener Akteure, um gegen Hennef erneut aus dem Vollen schöpfen zu können.
Auf der Gegenseite herrscht nach dem 3:1-Erfolg im Kellerkrimi gegen Düren spürbare Erleichterung. Der FC Hennef hat sich ein Polster von neun Punkten auf die Abstiegsränge erarbeitet und kann nun befreiter aufspielen. Für den sportlichen Leiter Frank Fußhöller ist die Reise nach Merten ein Treffen unter Freunden, das jedoch keine taktischen Geheimnisse zulässt.
Fußhöller gewährt Einblicke in die besondere Beziehung zum gegnerischen Coach: „Die Partie gegen Merten ist für mich persönlich etwas Besonderes. Bünni Kilic und mich verbindet eine Freundschaft, die mindestens 15 Jahre zurückreicht. Wir stehen in regelmäßigem Austausch, auch weil Merten in dieser Saison immer gegen den Gegner spielt, den wir gerade hinter uns haben. Da Bünni oft Infos von mir zum jeweiligen Gegner bezieht, wird es am Sonntag definitiv keine Überraschungen geben. Wir wissen genau, was uns erwartet: Merten ist eine der stärksten Umschaltmannschaften der Liga und spielt absoluten Hochgeschwindigkeitsfußball.“
Trotz der 0:3-Niederlage im Hinspiel macht die Statistik den Gästen Mut: In zehn vorangegangenen Ligaduellen blieb Merten gegen Hennef sieglos. Fußhöller sieht darin eine Chance: „Schaut man auf die Tabelle, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Das heißt aber nicht, dass wir die Punkte kampflos abgeben. In den vergangenen Jahren haben wir gegen Merten immer gut performt und letztes Jahr sogar beide Duelle gewonnen. Nach der chancenlosen 0:3-Niederlage im Hinspiel haben wir definitiv noch etwas gutzumachen.“
Hennef kann personell aus dem Vollen schöpfen und will die „Hochgeschwindigkeits-Fußballer“ aus Merten mit den eigenen Tugenden stoppen, um den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.