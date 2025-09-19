»Hochemotionales Spiel« in Großschwarzenlohe - Pure Freude in Weiden

Ein Freitagabend in der Bayernliga Nord mit Donnerhall! Das Kellerduell zwischen Großschwarzenlohe und dem "kleinen" Jahn endete ohne Gewinner, wobei für Florian Bauer, Trainer des noch sieglosen Schlusslichtes, seine Mannen die Sieger sind. Zudem feierte Weiden seinen ersten Heimsieg - und im Duell Neudrossenfeld vs. Kornburg hieß es am Ende: 1:1!

Nimmt man die Tabelle als Maßstab, ist Neudrossenfeld das Topteam. Für TSV-Manager müsste aber "aufgrund ihrer Qualität" eher Kornburg zum Spitzenfeld der Liga gehören. Und genau deshalb nehmen die Oberfranken den Punkt nach "schwierigen Wochen" gerne mit. "In der ersten Halbzeit: Ein intensives Spiel auf sehr gutem Bayernliga-Niveau. Nach der Pause sind wir zu passiv geworden, der Ausgleich fiel deshalb irgendwie folgerichtig. Und am Ende dürfen wir uns glücklich schätzen, noch zum Ausgleich zu kommen."

Ohje, Großschwarzenlohe - oder doch nicht? Der Aufsteiger wartet auch nach dem Kellerduell weiter auf den ersten Saisonsieg, den ersten Dreier der Vereinsgeschichte in der Bayernliga überhaupt. SC-Trainer Florian Bauer ist nach einem "hochemotionalem Spiel" auch nach Spielende weiter aufgekratzt. "Die Dramaturgie ist kaum zu überbieten." Freilich würden wieder viele sagen "das musst du gewinnen & Co. KG", aber letztlich ist der Coach der Mittelfranken einmal mehr einfach nur "stolz" auf seine Mannen, die alles gegeben haben. "Aber es fehlt einfach das Momentum"