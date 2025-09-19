 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Ist Weiden bald wieder eine Festung?
Ist Weiden bald wieder eine Festung? – Foto: Dagmar Nachtigall

»Hochemotionales Spiel« in Großschwarzenlohe - Pure Freude in Weiden

11. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitagabend: Unentschieden im Kellerduell +++ Erster Heimsieg am Wasserwerk +++ Neudrossenfeld vs. Kornburg ohne Sieger +++

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bayernliga Nord
SSV Jahn II
WürzburgerFV
Neudrossenf.
TSV Kornburg

Ein Freitagabend in der Bayernliga Nord mit Donnerhall! Das Kellerduell zwischen Großschwarzenlohe und dem "kleinen" Jahn endete ohne Gewinner, wobei für Florian Bauer, Trainer des noch sieglosen Schlusslichtes, seine Mannen die Sieger sind. Zudem feierte Weiden seinen ersten Heimsieg - und im Duell Neudrossenfeld vs. Kornburg hieß es am Ende: 1:1!

Heute, 19:00 Uhr
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
TSV Kornburg
TSV KornburgTSV Kornburg
1
1
Abpfiff

Nimmt man die Tabelle als Maßstab, ist Neudrossenfeld das Topteam. Für TSV-Manager müsste aber "aufgrund ihrer Qualität" eher Kornburg zum Spitzenfeld der Liga gehören. Und genau deshalb nehmen die Oberfranken den Punkt nach "schwierigen Wochen" gerne mit. "In der ersten Halbzeit: Ein intensives Spiel auf sehr gutem Bayernliga-Niveau. Nach der Pause sind wir zu passiv geworden, der Ausgleich fiel deshalb irgendwie folgerichtig. Und am Ende dürfen wir uns glücklich schätzen, noch zum Ausgleich zu kommen."

Heute, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn II
1
1
Abpfiff

Ohje, Großschwarzenlohe - oder doch nicht? Der Aufsteiger wartet auch nach dem Kellerduell weiter auf den ersten Saisonsieg, den ersten Dreier der Vereinsgeschichte in der Bayernliga überhaupt. SC-Trainer Florian Bauer ist nach einem "hochemotionalem Spiel" auch nach Spielende weiter aufgekratzt. "Die Dramaturgie ist kaum zu überbieten." Freilich würden wieder viele sagen "das musst du gewinnen & Co. KG", aber letztlich ist der Coach der Mittelfranken einmal mehr einfach nur "stolz" auf seine Mannen, die alles gegeben haben. "Aber es fehlt einfach das Momentum"

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
Würzburger FV
Würzburger FVWürzburgerFV
3
1

Es ist, angesichts der traditionell enormen Fan-Power am Wasserwerk, durchaus ein überraschend später Zeitpunkt der Saison, aber nun ist es vollbracht: Weiden hat den ersten Sieg der Spielzeit eingefahren. Dementsprechend zufrieden ist Heimtrainer Michael Rieser nach Spielende: "Absolut verdienter Heimsieg. In der ersten Halbzeit waren wir mit unseren Chancen noch zu leichtfertig. Aber nach der Pause haben wir zielstrebiger nach vorne gespielt und uns den Sieg verdient. Man spürt, wie sehr eine Last von uns gefallen ist"

Aufrufe: 019.9.2025, 21:55 Uhr
Helmut WeigerstorferAutor