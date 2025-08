Hocheffizienter TSV Steinbach Haiger gewinnt Auftaktspiel

Haiger. Zum Auftakt in die Fußball-Regionalliga Südwest hat der TSV Steinbach Haiger ordentlich zittern müssen, um die drei Punkte am Haarwasen zu behalten. Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung zeigte die Mannschaft von Coach Hüsni Tahiri viele Lücken im Abwehrverbund. Ein Jokertor von Ertan Hajdaraj bescherte den Mittelhessen am Ende den Sieg über Eintracht Trier. Das obligatorische Abtasten zum Start in eine neue Runde ließen die beiden Teams umgehend hinter sich. So hatten die rund 200 mitgereisten Trierer Anhänger bereits in der siebten Minute den ersten Torschrei auf den Lippen. Der abgefälschte Versuch von Mateo Biondic landete jedoch nur am Querbalken. Besser machte es kurz darauf Angreifer Jakob Pfahl, der nach einem feinen Zusammenspiel mit seinem schwachen Rechten einnetzte.