Hochdahler Siegesserie reißt gegen CfR Links

In den ersten 45 Minuten begegneten sich beide Teams weitgehend auf Augenhöhe, obwohl dem SCR ein wenig mehr Mut und Entschlossenheit im Offensivspiel gut zu Gesicht gestanden hätten. „Ihr müsst mehr hinten raus kommen“, forderte Oliver Krizanovic die Kollegen auf. Rhenanias Sturmführer, mit Einsatzwille und als Motivator vorangehend, half auch hinten aus. Wie in der sechsten Minute, als er nach einer CfR-Ecke den anschließenden Ivantzikis-Schuss per Kopfball abwehrte. Erst später (18.) gab es das erste offensive Lebenszeichen der Einheimischen, aber den Distanzschuss von Philipp Gatzen parierte Gäste-Torsteher Oliver Schilbock.

Die Qualitäten der Linksrheinischen im Konterspiel sorgten manches Mal für Aufregung in der Hochdahler Defensive. So parierte Keeper Daniel Mazikowski klasse gegen Kamprakis (41.), den Nachschuss jagte Takuya Kitamura in den regenverhangenen Hochdahler Nachmittagshimmel. Direkt im Gegenzug traf Maik Gaida aus Nahdistanz nach einem Krizanovic-Zuspiel nur den Pfosten – das musste der Ausgleich sein. In Rückstand (23.) geriet die Elf von Trainer Peter Burek durch den Heber von Yuto Matsuda, der Schlussmann Mazikowski, im Anschluss an dessen doppelte Rettungstat nach einer Ecke, mit einem Heber unter die Latte bezwang.

Rhenania nicht konsequent genug

Trotz der Vorteile im Konterspiel, so schoss Ivantzikis frei vor Mazikowski knapp vorbei (54.), die Standards der Gäste waren letztlich entscheidend für den Sieg. Es lief die 82. Minute. Die Rhenanen hatten bis dahin wesentlich mehr vom Spiel, vergaben aber einige im Ansatz gut Tormöglichkeiten. Wie durch den an Schilbock scheiternden „Walli“ Papadopoulos (60.) und den knapp das Tor verfehlenden Gatzen (64.). Das 0:2 traf die Platzherren indes in Mark und Bein. Im Anschluss an einen Freistoß war CfR-Kapitän Ivantzikis mit einem Flachschuss erfolgreich. Der Rest war das verzweifelte Anrennen der Hochdahler, die kämpferisch alles versuchten, aber auch Pech mit dem Pfostenschuss von Tobias Schössler (87.) hatten. Nach einem Foul an Irfan Nebi, der oft über die linke Seite Druck machte, verwandelte Ardian Duraku den fälligen Elfer zum Endstand (90+2).

Coach Peter Burek bilanzierte: „Der Gegner nutzte seine Torchancen einfach konsequenter als wir unsere. Die haben das gespielt, was sie können. Heute zeigte sich erneut, dass wir uns gegen tief stehende Gegner schwertun, die richtigen Lösungen zu finden. Dennoch bewiesen die Jungs Moral und haben alles versucht. Machen wir kurz vor der Pause das 1:1, wer weiß wie das Spiel dann läuft.“