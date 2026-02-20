Hochdahl will Mettmann ein zweites Mal ärgern

Hochdahl ist leichter Außenseiter gegen Mettmann. – Foto: Maik Beiler

ASV Mettmann – SC Rhenania Hochdahl. Das in beiden Lagern mit Spannung erwartete Nachbarschaftsduell eröffnet den 20. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 1. Anpfiff ist an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Sportzentrum Hasseler Straße. Im vergangenen August sah der ASV an der Grünstraße bereits wie der Sieger aus. Bis in die Schlussphase hinein hatte die durch Adil Azhil erzielte 1:0-Führung (44.) Bestand, bevor Rhenanias Mohamed Barkammich einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand (90.) verwandelte.

Es herrscht "gesunde Rivalität" vor dem Aufeinandertreffen

„Ein aus unserer Sicht fragwürdiger Elfer. Wir hatten in der ersten Halbzeit deutliche Vorteile, versäumten es aber, den Sack frühzeitig zuzumachen. Da wissen wir, wo wir am Freitagabend ansetzen müssen“, sagt Imad Omairat. Der Sportliche Leiter der Mettmanner macht die besondere Brisanz deutlich: „Das ist allein schon aufgrund der Kontakte zwischen Spielern und Verantwortlichen ein spezielles Spiel, ein Derby eben. Bei Rhenania sind fünf, sechs Jungs am Start, die eine Verbindung zu unserem Verein haben. Da besteht eine gesunde Rivalität, ohne negative Erlebnisse aus der Vergangenheit. Selbst wenn Hochdahl im Abstiegskampf steckt, von daher hoch motiviert zu uns kommt, wollen und werden wir die drei Punkte einfahren. Andererseits wissen wir, dass unsere bessere Tabellenposition kein Garant für einen Sieg ist. Wir erwarten jedenfalls einen Gegner, der es uns schwer machen wird.“

Khalid Channig beschreibt die Ausgangslage vor dem Anpfiff: „Ganz klar. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Das wird eine feine Sache, ein attraktiver Vergleich. Wir rechnen, bei einigermaßen gutem Wetter, auch mit einer größeren Zuschauerkulisse.“ Der ASV-Chefcoach ergänzt: „Um den führenden vier Klubs auf den Fersen zu bleiben, müssen wir gewinnen. Wir haben einen Matchplan und den wollen wir erfolgreich umsetzen. Ich rechne mit einer intensiven Partie, in der Hochdahl sicher nicht um jeden Preis sein Heil in der Defensive sucht. Das ist eine gute Mannschaft, die auch spielerisch gegenhalten kann. Für uns gilt es, nach den Karnevalstagen wieder in den Wettkampfmodus zu schalten.“ Zwei, drei offene Planstellen gibt es noch in der Startelf. Die zentralen Abwehrleute Kapitän Justus Erkens und Halil Günes klagten zuletzt über muskuläre Probleme, Asaad Wahed Omar lag Mitte der Woche mit einer Grippe flach. Die langzeitverletzten Umut Demir und Jonas Schulte sind weiterhin kein Thema. „Wir haben Vertrauen in die Jungs, die dann in die Bresche springen. Da machen wir uns keine Gedanken“, betont Channig.

Hochdahl gibt sich selbstbewusst

Der Rhenania-Tross, einschließlich der zahlreichen treuen Anhänger, die ihrem Team moralisch den Rücken stärken wollen, fährt gelassen in die Kreisstadt. Ähnlich wie Trainer Peter Burek haben Spielmacher Ardian Duraku, Feyzullah Demirkol, „Bakka“ Barkammich und der aktuell verletzt fehlende Hamza Malek eine sportliche Vergangenheit an der Hasseler Straße. Dass die Gastgeber mit zwei Siegen in die Rückrunde starteten, spielt für Burek keine große Rolle. Dessen Team brachte aus Weissenberg (7. Platz) mit dem 1:1 einen wichtigen Punkt mit und unterlag zu Hause Aufstiegskandidat Sparta Bilk nach einer sehr ordentlichen Leistung nur knapp mit 0:1. „Das waren zwei Spiele auf Augenhöhe und damit psychologisch wichtig für die Jungs. Hinzu kommt, dass sich die Pause über Karneval positiv ausgewirkt hat. So konnten einige Spieler kleinere Verletzungen auskurieren. Jetzt greifen wir wieder an.“

Der 49-jährige Coach ergänzt: „Zunächst einmal sind die Mettmanner mit ihren guten Einzelspielern der Favorit. Aber wir wollen den Gegner nicht unnötig starkreden, schauen in erster Linie auf uns. Im Vergleich zum Hinspiel hat sich unsere Mannschaft längst stabilisiert und an Selbstvertrauen gewonnen. Die Stimmung im Kader ist ohnehin sehr gut. Unsere Winterzugänge haben sich prima eingebracht. Da dürfen wir, besonders was das Offensivspiel angeht, weitere Fortschritte erwarten. Kurz und gut: Als Aufsteiger fahren wir nicht nach Mettmann, um die Punkte abzuliefern, sondern wollen den ASV so gut es geht ärgern und was Zählbares mitbringen.“