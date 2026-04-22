Hochdahl will Hinspielsieg gegen Ratingen 04 /19 II wiederholen

Ratingen 04/19 II – SC Rhenania Hochdahl. Bereits an diesem Donnerstag müssen die Hochdahler in der Bezirksliga, Gruppe 1, wieder ran. Anstoß bei der Zweitvertretung des Oberliga-Spitzenreiters ist um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Götschenbeck.
„Wir fahren mit einem guten Gefühl dorthin. Die beiden letzten Niederlagen, das 1:3 bei Spitzenreiter MSV Düsseldorf und das 0:2 gegen Eller 04, haben wir weggesteckt. In beiden Spielen hat mir die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, sehr gut gefallen. Wir haben viel versucht, am Ende stimmten nur die Ergebnisse nicht“, blickt SCR-Coach Mursel Zabeli auf die Begegnungen mit den beiden Topteams zurück.
In Ratingen rechnen sich die Hochdahler einiges aus, wollen endlich wieder punkten. Das ist, wie es so schön heißt, auch alternativlos, denn nach wie vor belegt der letztjährige Aufsteiger einen Abstiegsrang (16.). Der direkte Klassenerhalt scheint kaum noch zu erreichen, aber der Relegationsplatz (15.) ist allemal ein realistisches Ziel. Schließlich weist VdS Nievenheim nur einen Zähler mehr auf.
Diese Sorgen hat das zuletzt im Derby beim TV Kalkum-Wittlaer mit 4:1 siegreiche Team von Trainer Andreas Voss jetzt nicht mehr. Mit überzeugenden Leistungen kletterten die vor Wochen noch gefährdeten Gastgeber auf den 11. Tabellenplatz. Der Lohn: Die Abstiegsgefahr ist kein Thema mehr.
„Ratingen hat eine junge, lauf- und spielfreudige Mannschaft. Da müssen wir genauso konzentriert auftreten, wie zuletzt in der zweiten Halbzeit gegen Eller. Wir haben das Hinspiel 3:2 gewonnen. Das wollen wir am liebsten wiederholen, um unsere Chancen auf den Klassenerhalt weiter zu wahren“, betont Zabeli. Irfan Nebi wird dabei nicht helfen können. Der Mann für die linke defensive Außenbahn, der gleichwohl viel Qualität im Spiel nach vorne einbringt, fällt wegen der fünften gelben Karte aus. Ein Handicap, da sich der im vergangenen Sommer vom TuS Gerresheim gekommene 27-Jährige im bisherigen Saisonverlauf zu einem absoluten Stammspieler entwickelte und in allen 28 Meisterschaftsspielen in der Startelf stand.