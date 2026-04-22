Hochdahl will Hinspielsieg gegen Ratingen 04 /19 II wiederholen

Rhenania Hochdahl muss gegen Ratingen 04/19 II punkten – Foto: Dieter Meßy

Ratingen 04/19 II – SC Rhenania Hochdahl. Bereits an diesem Donnerstag müssen die Hochdahler in der Bezirksliga, Gruppe 1, wieder ran. Anstoß bei der Zweitvertretung des Oberliga-Spitzenreiters ist um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Götschenbeck.

„Wir fahren mit einem guten Gefühl dorthin. Die beiden letzten Niederlagen, das 1:3 bei Spitzenreiter MSV Düsseldorf und das 0:2 gegen Eller 04, haben wir weggesteckt. In beiden Spielen hat mir die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, sehr gut gefallen. Wir haben viel versucht, am Ende stimmten nur die Ergebnisse nicht“, blickt SCR-Coach Mursel Zabeli auf die Begegnungen mit den beiden Topteams zurück.

Ziel ist der Relegationsplatz

In Ratingen rechnen sich die Hochdahler einiges aus, wollen endlich wieder punkten. Das ist, wie es so schön heißt, auch alternativlos, denn nach wie vor belegt der letztjährige Aufsteiger einen Abstiegsrang (16.). Der direkte Klassenerhalt scheint kaum noch zu erreichen, aber der Relegationsplatz (15.) ist allemal ein realistisches Ziel. Schließlich weist VdS Nievenheim nur einen Zähler mehr auf.