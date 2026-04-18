Hochdahl will Aufstiegsaspirant Eller ein zweites Mal ärgern

Hochdahl blickt auf die nächste Überraschung – Foto: Dieter Meßy

SC Rhenania Hochdahl – TSV Eller 04. Die völlig überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den bis dahin noch sieglosen Aufsteiger kostete Eller im vergangenen Oktober die Tabellenführung in der Bezirksliga, Gruppe 1. Vor dem Rückspiel an diesem Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Grünstraße quittierte der aktuelle Zweite einen weiteren Dämpfer im Aufstiegskampf. Nach zwischenzeitlicher 4:0- und 5:1-Führung musste sich das Team von Trainer Kerim Kara gegen den Viertzehnten TV Kalkum Wittlaer trotz der vier Volltreffer von Dennis Ordelheide (15 Tore) am Ende mit einem 5:5 zufriedengeben.

Hochdahl will für nächste Überraschung sorgen

Was macht das mit dem TSV vor dem Gastspiel am Hochdahler Markt? Angesichts der Erfahrung und hohen fußballerischen Qualität im Kader ist sicherlich eine Trotzreaktion zu erwarten. Einfach wegschenken wird Eller im Dreikampf mit dem MSV Düsseldorf und der SG Benrath-Hassels seine hohen Ambitionen selbstverständlich nicht. Das wiederum macht die Aufgabe für den Vorletzten natürlich nicht einfacher. „Natürlich wissen wir, was da auf uns zukommt. Angesichts mancher Ergebnisse in den vergangenen Monaten spielt die Liga irgendwie verrückt, Überraschungen eingeschlossen. Wir würden dieser Geschichte gerne ein weiteres Kapitel hinzufügen“, sagt der SCR-Chefcoach.

So verfügen die Düsseldorfer beispielsweise im Mittelfeld mit dem oberligaerfahrenen Kapitän Adnan Hotic sowie auf den offensiven Außenbahnen mit den ebenfalls schon zwei Ligen höher spielenden Fabian Stutz und Anas El-Rifai über jede Menge Qualität. Nochmals Zabeli: „Deshalb müssen wir defensiv stabil und kompakt auftreten und versuchen, dem Gegner im Mittelfeld nur wenig Entfaltungsmöglichkeiten anzubieten und nach vorne immer wieder Nadelstiche zu setzen. Heißt im Klartext: Wir müssen einen ausgesprochenen Sahnetag erwischen.“