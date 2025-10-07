Hochdahl verspielt eine klare Führung. – Foto: Maik Beiler

Hochdahl verspielt klare Führung Der SC Rhenania lässt sich noch vor der Pause vom TSV Meerbusch II überrumpeln und verspielt da ein 3:1. Das 3:3 ist angesichts der Tabellensituation zu wenig. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 TSV Meerbus. II Rhenania H.

SC Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II 3:3 (3:3). Eine verrückte erste Halbzeit zwischen dem Drittletzten und dem Schlusslicht. Die Hochdahler lagen bereits mit 3:1 vorne, ehe sie die mögliche Halbzeitführung und irgendwie auch den ersten Saisonsieg noch aus der Hand gaben. Beim SCR setzte zunächst der nominelle Außenverteidiger „Bakka“ Barkammich Offensivakzente. Der einmal mehr mit Einsatzwille und großem Aktionsradius überzeugende Kapitän stand nach den Hereingaben von „Tobi“ Schössler (9.) und „Walli“ Papadopoulos (32.) am zweiten Pfosten goldrichtig. Nur sechs Minuten nach dem 2:1 setzte der im Mittelfeld erneut eine gute Rolle spielende Maik Gaida noch einen drauf.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl Rhenania H. TSV Meerbusch TSV Meerbus. II 3 3 Abpfiff Der bis dahin verdiente Zwei-Tore-Vorsprung wurde aber in der Schlussphase noch verspielt. Zweimal fehlte im Zweikampf die letzte Konsequenz. Andererseits trafen die TSV-Torschützen Ammar Kiwani (39.) und Ylber Rrahmani (45.+2), der bereits auf ähnliche Weise das 1:1 markiert hatte (10.),mit zwei Sonntagsschüssen exakt in den Torwinkel. Auch nach der Pause blieb das über weite Strecken zerfahren geführte Kellerduell fußballerisch ohne Höhepunkte. Immerhin hätten die Hochdahler die Partie noch auf ihre Seite ziehen können, doch bei den vielversprechenden Chancen von Jordan Taghu Tamo (60.) oder Sohib Khamroev (81.) sprang nichts Zählbares heraus. Genauso wenig bei den Distanzschüssen von Spielmacher Ardian Duraku, der zweimal (69., 75. – Freistoß) am starken TSV-Keeper Pascal Reischke scheiterte.