Hochdahl vergibt gegen Grevenbroich-Süd zu viele Chancen

1. FC Grevenbroich-Süd - SC Rhenania Hochdahl 4:1 (1:0). Das war für die Hochdahler zum Abschluss der Hinrunde in der Bezirksliga, Gruppe 1 zweifellos ein Rückschlag. Gleichwohl verbleibt der Aufsteiger auf Rang 14, dem ersten Nichtabstiegsplatz.
Lange Zeit hielten die Gäste, bei denen der mit neun Treffer beste Angreifer Oliver Krizanovic fehlte, das Spiel offen. Zwei Szenen hatten vorentscheidenden Charakter. Die Führung des Tabellensiebten durch den Kopfball von Berkay Köktürk (27.) glich der SCR durch Jordan Taghu Tamo zunächst aus. Der mit einer starken Gesamtleistung überzeugende Abwehrspieler köpfte den Freistoß von Tobias Schössler unhaltbar ein (50.). Das Remis ging bis dahin in Ordnung, selbst wenn die Gastgeber ihren Part routiniert runterspielten und in vielen Situationen schnell auf Offensive umschalteten.