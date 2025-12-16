Hochdahl vergibt gegen Grevenbroich-Süd zu viele Chancen

Was aus Rhenania-Sicht allerdings überhaupt nicht stimmte, war der viel zu schnelle 1:2-Rückstand – kaum 60 Sekunden nach dem Ausgleich. Kai Wirtz krönte nach einem Fehler der Gäste im Aufbau den unmittelbar folgenden Konter mit der erneuten Führung. Vorentschieden war die Begegnung dann in der 73. Minute durch das elfte Saisontor von Torjäger Köktürk. Das 4:1 (79.) von Tatih Yaman spiegelt sich allenfalls in der Statistik wider. Während die Linksrheinischen die sich bietenden Chancen konsequent nutzten, ließ der Liganeuling durch Walli Papadopoulos (29.) und Abdelilah Zariouh (60., 64.) gute Möglichkeiten liegen. Da fehlte ein Knipser wie Krizanovic.

Hochdahl am Ende in der Liga "zu grün"