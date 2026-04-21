Hochdahl unterliegt TSV Eller trotz starker zweiter Hälfte

Davon wenig beeindruckt bestimmten die Hochdahler weiter das Geschehen. Wirklich klare Torchancen sprangen dabei indes nicht heraus, wenn auch Barkammich zwei-, dreimal gefährlich von der rechten Seite präzise in den Fünfer passte – zentral fehlte ein Abnehmer. Den Deckel drauf (90.) machte dann Fabian Stutz, der an der Strafraumgrenze unbedrängt und unhaltbar abzog.

"In der zweiten Halbzeit war überhaupt kein Qualitätsunterschied zu erkennen. Da waren wir sogar spielbestimmend, haben uns für den Aufwand nur nicht belohnt. Ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen. Verwandelt Bakka den Elfer, hätte die Partie noch eine ganz andere Dynamik bekommen können“, urteilte Mursel Zabeli.