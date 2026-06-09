Hochdahl spielt remis: Abstieg besiegelt, aber Moral gezeigt

SC Rhenania Hochdahl – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:2 (1:1). Mit einer seriösen Leistung verabschiedeten sich die Hochdahler aus der Bezirksliga. „Das haben die Jungs gegen den Tabellensechsten richtig gut gemacht. Mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss wären heute sogar drei Punkte drin gewesen. Der Abstieg steht ja schon seit ein paar Tagen fest, dennoch gehen wir jetzt mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause und dann zuversichtlich in die Vorbereitung auf die neue Saison“, betont Mursel Zabeli.
Dann wird derbisherige Chefcoach gemeinsam mit dem neu verpflichteten Hakan Simsek als Trainerduo die neuen Aufgaben in Angriff nehmen.
Es herrschte am letzten Spieltag gute Stimmung auf dem Sportplatz an der Grünstraße. Auch deshalb, weil zuvor die von Marco Panfilo (38) trainierte zweite Mannschaft durch den 14:1-Kantersieg gegen den SC 1988 Düsseldorf den Aufstieg in die Kreisliga B feierte. Mit Nils Kemmann als achtfachem (!) Torschützen, der insgesamt 39 Saisontreffer erzielte.
Die gut aufgelegten Fans des SCR freuten sich zunächst über die 1:0-Führung (19.) des Bezirksligateams. Bakka Barkammich hatte aufgelegt und Abdelilah Zariouh vollendet. Wenig später schoss Tobias Schössler nur knapp vorbei. Mit einer 2:0-Führung im Rücken hätten die Rhenanen am Ende womöglich ihren sechsten Sieg gefeiert. Doch so einfach war es dann doch nicht. Grevenbroich drehte durch die Tore von Resul Ahmeti (38. – Foulelfmeter) und Ermal Maqkaj (50.) den Spieß herum, während auf der Gegenseite Irfan Nebi am klasse reagierenden Torhüter Fynn Müller scheiterte. Dennoch: Die Platzherren hatten ihr Pulver noch nicht verschossen. Tobias Schössler, der sich nach Vorarbeit von Abdelilah Zariouh und Feyzu Demirkol im FC-Strafraum clever behauptete, markierte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff das vorläufig letzte Bezirksliga-Tor der Hochdahler.
SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski (46. Heinzig) – Barkammich, Krasniqi (59. Giesen), Mislovic, Nebi, Gatzen (67. Nyamtiro), Malek (76. V. Kijach), Winkelmann, Zariouh (67. Alija), Demirkol, Schössler.