Hochdahl spielt remis: Abstieg besiegelt, aber Moral gezeigt Im letzten Bezirksliga-Spiel zeigen die Rhenania-Fußballer eine solide Leistung. Und die zweite Mannschaft feiert den Aufstieg in die Kreisliga B. von RP / Elmar Rump · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Rhenania Hochdahl muss in der Kreisliga B einen neuen Anlauf nehmen. – Foto: Dieter Meßy

SC Rhenania Hochdahl – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:2 (1:1). Mit einer seriösen Leistung verabschiedeten sich die Hochdahler aus der Bezirksliga. „Das haben die Jungs gegen den Tabellensechsten richtig gut gemacht. Mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss wären heute sogar drei Punkte drin gewesen. Der Abstieg steht ja schon seit ein paar Tagen fest, dennoch gehen wir jetzt mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause und dann zuversichtlich in die Vorbereitung auf die neue Saison“, betont Mursel Zabeli.

Dann wird derbisherige Chefcoach gemeinsam mit dem neu verpflichteten Hakan Simsek als Trainerduo die neuen Aufgaben in Angriff nehmen. Kantersieg der Zweiten Mannschaft Es herrschte am letzten Spieltag gute Stimmung auf dem Sportplatz an der Grünstraße. Auch deshalb, weil zuvor die von Marco Panfilo (38) trainierte zweite Mannschaft durch den 14:1-Kantersieg gegen den SC 1988 Düsseldorf den Aufstieg in die Kreisliga B feierte. Mit Nils Kemmann als achtfachem (!) Torschützen, der insgesamt 39 Saisontreffer erzielte.