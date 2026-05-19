Hochdahl scheitert trotz starker Leistung am Aufstiegskandidaten

Rhenania Hochdahl fehlte auch ein wenig Glück. – Foto: Dieter Meßy

Trainer Mursel Zabeli ging noch einen Schritt weiter: „Es war ein enges, sehr gutes Spiel unserer Mannschaft. Kämpferisch, läuferisch, aber auch in spielerischer Hinsicht. Am Ende war mein Benrather Kollege Nermin Ramic froh, dass seine Mannschaft drei Punkte mit nach Hause nahm. Wir haben dem Aufstiegskandidaten jedenfalls alles abverlangt. Nur, die Chancenverwertung stimmte einmal mehr nicht. Da hatte uns der Gegner einiges voraus.“

Auch Glück war ein Faktor

Auch das nötige Glück bei den zwei Toren. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Benraths Ex-Profi Kolja Pusch mit einem Freistoß durch die löchrige Hochdahler Mauer, dazu noch mithilfe des Innenpfostens, den Führungstreffer. Dabei hätten die Hochdahler zuvor selbst in Führung gehen können, doch scheiterten David Szewczyk mit einem Freistoß und später Maik Gaida aus Nahdistanz am klasse reagierenden SG-Schlussmann Armin Mustacevic. Auf der Gegenseite musste indes auch SCR-Keeper Daniel Mazikowski sein Können zweimal unter Beweis stellen.