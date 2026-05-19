Hochdahl scheitert trotz starker Leistung am Aufstiegskandidaten

SC Rhenania Hochdahl – SG Benrath-Hassels 1:2 (0:1). Der designierte Absteiger SC Rhenania forderte dem Tabellendritten alles ab, hätte mit etwas mehr Fortune zumindest ein Remis verdient gehabt.
Trainer Mursel Zabeli ging noch einen Schritt weiter: „Es war ein enges, sehr gutes Spiel unserer Mannschaft. Kämpferisch, läuferisch, aber auch in spielerischer Hinsicht. Am Ende war mein Benrather Kollege Nermin Ramic froh, dass seine Mannschaft drei Punkte mit nach Hause nahm. Wir haben dem Aufstiegskandidaten jedenfalls alles abverlangt. Nur, die Chancenverwertung stimmte einmal mehr nicht. Da hatte uns der Gegner einiges voraus.“
Auch das nötige Glück bei den zwei Toren. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Benraths Ex-Profi Kolja Pusch mit einem Freistoß durch die löchrige Hochdahler Mauer, dazu noch mithilfe des Innenpfostens, den Führungstreffer. Dabei hätten die Hochdahler zuvor selbst in Führung gehen können, doch scheiterten David Szewczyk mit einem Freistoß und später Maik Gaida aus Nahdistanz am klasse reagierenden SG-Schlussmann Armin Mustacevic. Auf der Gegenseite musste indes auch SCR-Keeper Daniel Mazikowski sein Können zweimal unter Beweis stellen.
Auf das 0:1 fand Rhenania bereits vier Minuten nach Wiederbeginn die richtige Antwort. Nach Vorarbeit von Szewczyk und Abdelilah Zariouh sorgte Maik Gaida aus Nahdistanz für den Gleichstand. Hochdahl traute sich offensiv in der Folge mehr zu. Ließ sich auch durch das 1:2 (60.) von Benjamin Prah nicht lange irritieren. Der Angreifer nahm das Geschenk nach einem Missverständnis zwischen Mazikowski und Abwehrkollege Irfan Nebi dankend an. In der Schlussphase rettete Mustacevic seinem Team mit zwei Glanztaten gegen die Kopfbälle von Sohib Khamroev und David Mislovic den knappen Sieg. „Wir blieben bis zum Schluss für Benrath ein sehr unangenehmer Gegner“, lobte Zabeli indirekt sein engagiert auftretendes Team.
SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Barkammich, Alija (76. Giesen), Mislovic, Nebi, Gatzen (76. El Ouamari), Winkelmann, Gaida (61. V. Kijach), Zariouh, Szewczyk, Krizanovic (71. Khamroev).