Hochdahl mit Spielglück, Schwarz-Weiß 06 schockt Türkgücü Ratingen

Überraschung in Ratingen! Türkgücü, als Tabellenzweiter überwintert und damit mit guten Chancen auf die Bezirksliga in das Halbjahr gestartet, kassierte eine 2:5-Heimniederlage gegen Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf. Der ehemalige Landesligist spielt um den Klassenerhalt, trat deshalb als Underdog an, aber überannte den Zweiten schon im ersten Durchgang. Vom 0:3 erholte sich Türkgücü nicht mehr, Lars Pöth war beim 5:2 der überragende Mann der Gäste.

Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

Rhenania Hochdahl übersteht das Spiel beim VfL Benrath! Zwar traf Abdelilah Zarok für den Spitzenreiter, aber Benrath drehte in der Folge die Partie. Ein Elfmeter, den Kutaiba Kassar nach einer guten Stunde verwandelte, brachte die Gäste zurück in das Spiel, die fortan den Sieg gegen dezimierte Benrather erzwingen wollten. Zarok avancierte in der Nachspielzeit mit seinem 3:2 dann endgültig zum Matchwinner, denn durch den 15. Saisonsieg hat Hochdahl weiter 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

20. Spieltag

So., 16.02.25 12:45 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf

So., 16.02.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach

So., 16.02.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07

So., 16.02.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 16.02.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - VfL Benrath

So., 16.02.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SSV Erkrath

So., 16.02.25 15:30 Uhr SV Hösel - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 16.02.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Türkgücü Ratingen



21. Spieltag

Fr., 21.02.25 20:00 Uhr Rather SV - SV Wersten 04

So., 23.02.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 23.02.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 23.02.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II

So., 23.02.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - SV Hösel

So., 23.02.25 15:30 Uhr VfL Benrath - Sportfreunde Gerresheim

So., 23.02.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Oberbilk 09

So., 23.02.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rhenania Hochdahl

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: