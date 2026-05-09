Hochdahl kämpft um letzte Chance auf den Relegationsplatz

Hochdahl steht akut unter Erfolgsdruck. – Foto: Dieter Meßy

Zabeli: "Wir müssen gewinnen"

Die Ausgangsposition spricht für die im November mit 2:1 siegreichen Düsseldorfer. Der Anschlusstreffer durch den verwandelten Foulelfmeter von Ardian Duraku fiel erst in der Nachspielzeit. Ungeachtet der günstigeren Ausgangsposition der Gastgeber, die mit 24 Punkten auf dem Relegationsplatz 15 stehen, fahren die Hochdahler – was bleibt ihnen im Abstiegskampf auch anderes übrig – optimistisch auf die andere Rheinseite. Da sein Team auf Rang 17 zwei Zähler weniger aufweist, ist ein Sieg für Mursel Zabeli alternativlos: „Das ist schon eine Art Endspiel für uns – das muss man deutlich sagen. Wir müssen gewinnen, um unsere theoretische Chance in Sachen Relegationsplatz noch zu wahren. Die Jungs dürfen erst gar nicht groß nachdenken. Sie müssen liefern, mit Leidenschaft und Überzeugung.“ Der SCR-Coach fügt hinzu: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wissen doch selbst: An einem guten Tag kann unser Team fast jeden Gegner schlagen. In so einem wichtigen Spiel wie am Sonntag und mit der nötigen Einstellung sowieso.“

Tragischer Vorfall für Demirkol

Der angeschlagene (Nase) Mohamed Barkammich ist fraglich. Wieder im Kader sind die aus dem Urlaub zurückgekommenen Maik Gaida und Cedric Giesen. Besonders tragisch ist die Situation um Mittelfeldspieler Feyzullah Demirkol (28), dessen Sohn, vor drei Monaten mit einem Herzfehler geboren, in der vergangenen Woche verstarb. „Feyzu entscheidet selbst, ob er unter diesen tragischen Umständen am Sonntag spielt. Das war für uns alle, auch im Umfeld der Mannschaft, eine sehr traurige Nachricht. Wir haben Feyzu, wo es ging, zuletzt immer unterstützt. Die große Anteilnahme zeigt auch, dass der SC Rhenania ein wirklich familiärer Verein ist“, schildert Mursel Zabeli die spezielle Situation vor dem Abstiegsduell beim CfR Links.