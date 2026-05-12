 2026-05-12T12:35:39.633Z

Spielbericht

Hochdahl fehlt die Durchschlagskraft im Abstiegskampf

Bezirksliga, Gruppe 1: Abspielfehler, kaum Torchancen, Nervosität auf beiden Seiten – das Kellerduell beim CfR Links in der Bezirksliga bietet wenig Fußball-Glanz.

von RP / Elmar Rump · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Für Rhenania Hochdahl wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner.
Für Rhenania Hochdahl wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. – Foto: Jan Schirrweit

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Bezirksliga 1
CfR Links
Rhenania H.

CfR Links Düsseldorf - SC Rhenania Hochdahl 1:0 (1:0). Das Duell zwischen den Abstiegskandidaten in der Bezirksliga, Gruppe 1 hatte eigentlich keinen Sieger verdient. Gefährliche Torsituationen in beiden Strafräumen? Nahezu Fehlanzeige.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
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Abpfiff

Bis auf die Szene in der 29. Minute, als Dieu-Merci Kiaku nach feinem Zuspiel von Mark Drinkuth allein vor SCR-Keeper Daniel Mazikowski auftauchte und das Tor des Tages erzielte. Damit festigten die Einheimischen ihren Anspruch auf den Relegationsplatz (15.), auf den die Hochdahler jetzt bereits fünf Punkte Rückstand haben.

Links brutal effektiv

„Links hatte nur eine klare Chance, die sie konsequent nutzten. Bei unseren Offensivbemühungen sprang nichts heraus. Nur: Nach dem aber nicht geahndeten Foul an Bakka Barkammich hätte es einen Elfer für uns geben müssen“, blickte Mursel Zabeli auf die Szene in der 71. Minute zurück. Grundsätzlich spielte sich das wenig ereignisreiche Geschehen weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Selbst aus Standards wie Eckbällen oder Freistößen resultierte keine brenzlige Situation vor dem gegnerischen Tor. Abstiegskampf eben, in dem beide Teams das Risiko scheuten. „Die Nervosität war unseren Jungs in der ersten Halbzeit schon anzumerken. Da gab es Abspielfehler ohne Not. Nach der Pause hatten wir phasenweise mehr Ballbesitz, ohne aber wirklich zwingende Torchancen herauszuspielen“, analysierte Rhenanias Chefcoach.

Hochdahl lässt große Chance ungenutzt

Ein Akteur des CfR, der den Hochdahlern möglicherweise hätte Sorgen bereiten können, wurde erst in der Schlussphase eingewechselt. Der schnelle Paschalis Ivantzikis (31) brachte in den letzten sieben, acht Minuten Rhenanias Abwehr aber nicht nennenswert in Verlegenheit. Gleichwohl war die Partie der Kellerkinder bereits entschieden. Die Gäste hatten damit die Chance vertan, sich im Kampf gegen den drohenden Abstieg noch einmal in Erinnerung zu bringen.

SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Barkammich, Alija, Mislovic, Nebi (46. Gaida), Gatzen (46. Zariouh), Nyamtiro, Malek (22. Schössler), Giesen (79. V. Kijach), Szewczyk, Krizanovic.