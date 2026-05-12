Hochdahl fehlt die Durchschlagskraft im Abstiegskampf

Für Rhenania Hochdahl wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. – Foto: Jan Schirrweit

Bis auf die Szene in der 29. Minute, als Dieu-Merci Kiaku nach feinem Zuspiel von Mark Drinkuth allein vor SCR-Keeper Daniel Mazikowski auftauchte und das Tor des Tages erzielte. Damit festigten die Einheimischen ihren Anspruch auf den Relegationsplatz (15.), auf den die Hochdahler jetzt bereits fünf Punkte Rückstand haben.

Links brutal effektiv

„Links hatte nur eine klare Chance, die sie konsequent nutzten. Bei unseren Offensivbemühungen sprang nichts heraus. Nur: Nach dem aber nicht geahndeten Foul an Bakka Barkammich hätte es einen Elfer für uns geben müssen“, blickte Mursel Zabeli auf die Szene in der 71. Minute zurück. Grundsätzlich spielte sich das wenig ereignisreiche Geschehen weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Selbst aus Standards wie Eckbällen oder Freistößen resultierte keine brenzlige Situation vor dem gegnerischen Tor. Abstiegskampf eben, in dem beide Teams das Risiko scheuten. „Die Nervosität war unseren Jungs in der ersten Halbzeit schon anzumerken. Da gab es Abspielfehler ohne Not. Nach der Pause hatten wir phasenweise mehr Ballbesitz, ohne aber wirklich zwingende Torchancen herauszuspielen“, analysierte Rhenanias Chefcoach.