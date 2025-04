Hochbrisantes Lokalderby in Ränkam

Eine Nachholpartie eröffnet am Karsamstag das Oster-Wochenende in der Kreisliga Ost. Der Tabellen-Vorletzte SG Lohberg/Lam II geht hier als klarer Außenseiter in sein Heimspiel gegen die SG Schönthal-Premeischl. Die Geschehnisse am Montag werden vom Top-Spiel und Lokalderby FC Ränkam gegen FC Furth im Wald überstrahlt. Tabellenführer SG Schloßberg (in Michelsdorf) und der Rangdritte SG Chambtal (bei Mitterdorf/Neubäu) sind auswärts stark gefordert.