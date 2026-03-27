„Hochachtung vor jedem Gegner“ – TuS will Revanche gegen Türkgücü

Keine gute Figur abgegeben haben die Geretsrieder um Isni Redjepi (re.) bei der 0:1-Niederlage bei Türkgücü München. Das soll im Rückspiel am Samstag im Isarau-Stasdion anders laufen. – Foto: Rudi Stallein

Rainer Elfinger (59), der bei den Münchnern erst am 17. Spieltag mit der Mission Klassenerhalt betraut worden war, hat seinen Trainerposten nach acht Spielen und einer Negativbilanz von einem Unentschieden und sieben Niederlagen, aus gesundheitlichen Gründen gegen den ruhigeren Job eines sportlichen Leiters eingetauscht. Nachfolge auf der Trainerbank ist ausgerechnet Slaven Skeledzic. Der 54-Jährige hatte Anfang der Saison nach drei Spielen und drei Niederlagen seinen erst im vergangenen Sommer angetretenen Job frustriert hingeschmissen und dabei reichlich schmutzige Wäsche aus dem Korb gekramt. Nun soll er mit einem neuen Zweijahresvertrag ausgestattet worden sein.

Einen guten Teil seiner Spielvorbereitung verwendet Daniel Dittmann gewöhnlich auf die Analyse des Gegners. Dies gestaltet sich für den Cheftrainer des TuS Geretsried vor dem Heimspiel gegen Türkgücü München an diesem Samstag (14 Uhr) allerdings schwierig. Der Grund: Der Regionalliga-Absteiger und Tabellenletzte der Bayernliga Süd macht seinem Ruf als Chaos-Club in dieser Woche wieder alle Ehre.

„Wir haben grundsätzlich Hochachtung vor jedem Gegner“, beteuert TuS-Coach Dittmann, macht aber auch deutlich, dass in diesem Fall „kein Gedanke an einen Verein, wo es so extrem unruhig zugeht“, die eigene Strategie maßgeblich beeinflusse. Auch der Gedanke, dass gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten im Geretsrieder Umfeld jeder einen Erfolg erwarte, soll sein Team nicht negativ beeinflussen. „Wir werden uns selber keinen Druck machen und keine Gift-Gedanken entwickeln“, verspricht der 26-Jährige. Stattdessen konzentriere man sich ganz „auf die riesen Chance“, die sich biete, mit einem Sieg dem eigenen Klassenerhalt einen weiteren Schritt näher zu kommen.

Auch Gedanken ans Hinspiel sollten eher motivieren als lähmen. Am 6. September feierte Türkgücü mit dem 1:0 durch ein Tor von Fatjon Celani (der inzwischen bei Landesligist FC Kempten spielt) den letzten seiner bisher zwei Saisonsiege. „Das ist nicht mehr vergleichbar“, stellt der TuS-Trainer fest. Nicht nur bei den Gästen aus der Landeshauptstadt hat sich das Personal verändert, sondern auch bei den Gastgebern. „Der Kader ist extrem gut“, sagt Dittmann, der im Hinspiel aus verschiedenen Gründen auf Spieler wie Kaita Kawai, Robin Renger, Thomas Puscher, Lukas Kellner, Belmin Idrizovic und Daniel Krebs verzichten musste. Alle genannten stehen aktuell wieder zur Verfügung.

Und nach dem letzten Auftritt mangelt es beim Bayernliga-Aufsteiger auch nicht an Selbstbewusstsein. „Wir haben letzten Sonntag bewiesen, dass unser Spiel auch ziemlich gut ist“, erinnert der Coach an das 1:1 beim FC Pipinsried. „Wir müssen uns loslösen von Gedanken an den Gegner, der soll sich wieder auf uns konzentrieren.“ Gleichwohl sei „Türkgücü nicht zu unterschätzen.“ Wohl wahr, denn neben zwei Siegen holte das Bayernliga-Schlusslicht auch zwei Unentschieden – beide auswärts, in Schwaig und Kirchanschöring.