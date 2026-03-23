„Hoch verdienter Sieg“ – Meppen nutzt Wolfenbüttels Fehler

Trainer Deniz Dogan sah die Ursache klar benannt: „Da kam dann halt auch Unachtsamkeit in den Rückstand. Das war unnötig.“ Besonders bitter: Beide Treffer fielen in einer Phase, in der der MTV spielerisch die Kontrolle hatte.

Der MTV Wolfenbüttel begann engagiert, geriet jedoch früh durch eigene Unachtsamkeiten ins Hintertreffen. In der 16. Minute verwandelte Hinnenkamp einen Foulelfmeter zur Führung für die Gäste. Nur vier Minuten später erhöhte Goldenstein nach einer Standardsituation auf 2:0.

Auch die personelle Situation erschwerte die Aufgabe. „Wir hatten eine ultra junge Mannschaft auf dem Platz“, so der Trainer, der erneut auf Spieler aus der A-Jugend zurückgreifen musste.

Die Gastgeber, vor der Partie mit 20 Punkten Tabellen-13., bemühten sich um Struktur im Spielaufbau, blieben jedoch in der Offensive zu harmlos. „Wir hatten eigentlich das Spiel in der Hand, viel Kontrolle, haben gut gespielt, waren aber nicht zwingend“, erklärte Dogan.

Vergebener Elfmeter als Knackpunkt

Die größte Chance zum Anschluss bot sich kurz vor der Pause. Mohamadou trat zum Foulelfmeter an, scheiterte jedoch an Meppens Torhüter Namoyan.

Für Dogan war dies der entscheidende Moment: „Das war, glaube ich, der Knackpunkt des Spiels.“ Statt neuer Hoffnung blieb es beim Zwei-Tore-Rückstand zur Halbzeit.

Meppen verteidigt konsequent

Nach dem Seitenwechsel rannte Wolfenbüttel an, fand jedoch kaum Lücken. Die Gäste, die nach dem Spieltag mit 33 Punkten auf Rang sieben stehen, überzeugten vor allem defensiv.

Trainer Carsten Stammermann zeigte sich entsprechend zufrieden: „Hoch verdienter Sieg nach einer erneut starken Teamleistung. Wir waren wieder sehr stark gegen den Ball und haben kaum etwas zugelassen.“ Der gehaltene Elfmeter habe seiner Mannschaft zusätzlich Stabilität gegeben.

Viel Aufwand, kein Ertrag

In der Schlussphase fehlte dem MTV die nötige Präzision im letzten Drittel. Statt klarer Chancen blieben meist Distanzschüsse. „Es war ein Spiel mit viel Aufwand, aber ohne Effektivität“, resümierte Dogan.

Mit der Niederlage bleibt Wolfenbüttel bei 20 Punkten auf Rang 13 und verpasst es, den Abstand nach unten weiter auszubauen. Meppen II hingegen festigt mit nun 33 Punkten seinen Platz im oberen Tabellenmittelfeld.

Dogan blickt dennoch nach vorn: „Wir müssen daran arbeiten, dass wir mit der richtigen Schärfe ins Spiel gehen und die Fehler abstellen. Weil wir auch eine junge Mannschaft sind, gehören Fehler irgendwo dazu. Aber in der Häufigkeit habe ich sie leider auch selten erlebt.“