Hier folgt ein Spielbericht von A/O-Sportdirektor Christoph Holst:

"In Halbzeit eins war das ein reines "hoch und weit bringt Sicherheit"- Spiel. Leider nicht schön anzuschauen. Torchancen waren nicht wirklich vorhanden, zur Pause hatte man gedacht, wenn die Mannschaften so weitermachen, dann wird das ein 0:0-Spiel. Im zweiten Durchgang fing es genauso wieder an. Da musste irgendwann eine Mannschaft etwas riskieren oder umstellen.

Luca Rogmann in den Angriff

Das war dann ab der 60. Minute der Fall. Trainer Dario Stelling an der Seitenlinie und Spielertrainer Benjamin Wresch auf dem Platz tauschten sich kurz aus und nahmen die entscheidende Änderung vor. Sie stellten den bis dahin in der Innenverteidigung spielenden Luca Rogmann ins Sturmzentrum und das sollte sich lohnen. Acht Minuten später, nach einem Einwurf, kam er zum Kopfball und konnte das 1:0 erzielen. Damit kam endlich etwas Bewegung in die Partie. Auch der VfL kam zu einer guten Chance durch Walerij Hettich, der knapp am Tor vorbeischoss.

Ahlerstedt/Ottendorf zielstrebiger

Aber im Spiel nach vorne war A/O jetzt etwas besser und spielte auf das zweite Tor. Erneut war es Luca Rogmann, der in 84. Minute eine Flanke von Jonas Lühmann per Kopf im Tor des VfL unterbrachte. Danach passierte nichts gefährliches mehr. Fazit: Bis zum 1:0 hatte das Spiel keinen Sieger verdient, danach taten wir etwas mehr und haben somit auch verdient gewonnen.

Im Großen und Ganzen war es aber kein schönes Fußballspiel, da haben beide Mannschaften noch Luft nach oben. Mit der Leistung, die beide Mannschaften gezeigt haben, wird es gegen die Mannschaften von oben sehr schwer, Punkte zu holen.

Schiedsrichter: Stefan Ortmann

Tore: 1:0 Luca Rogmann (76.), 2:0 Luca Rogmann (81.)