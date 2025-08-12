 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Soll in der Absenz von Kevin Volland und Florian Niederlechner für Tore sorgen: 1860-Stürmer Patrick Hobsch.
Soll in der Absenz von Kevin Volland und Florian Niederlechner für Tore sorgen: 1860-Stürmer Patrick Hobsch. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike

Hobsch trifft viermal: 1860 München schießt TSV Geiselbullach ab

2. Runde des Toto-Pokals

1860 München siegt im Pokal im Landkreis Fürstenfeldbruck bei Geiselbullach klar. Erfolgreichster Torschütze war Patrick Hobsch. Der Live-Ticker.

  • 2. Runde des Bayerischen Toto-Pokal: TSV GeiselbullachTSV 1860 München 0:8 (0:3)
  • 1860 ist in der 3. Liga nach zwei Spielen ungeschlagen. Für Geiselbullach gab es dagegen nach dem Remis zum Auftakt zuletzt zwei Packungen (0:5, 2:5) in der Bezirksliga Süd. Die Löwen bezwangen in der ersten Runde den Kreisligisten Reichmannsdorf (6:0). Geiselbullach erreichte wegen eines Sportgerichtsurteils Runde zwei.
  • TSV Geiselbullach Neu-Esting: Korbinian Risse (84. Stefan Held), Sebastian Schäfer, Florian Peters (76. Florian Döhler), Jannik Schröder (49. Louis Frank), Louis Frank, Tim Greiner, Michael Scharpf, Dennis Probst (69. Michael Angermaier), Fitim Raqi, Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer - Trainer: Stefan Held
  • TSV 1860 München: Thomas Dähne (46. Paul Bachmann), Max Reinthaler (75. Clemens Lippmann), Raphael Schifferl, Kilian Jakob (75. Finn Fuchs), David Philipp, Philipp Maier, Max Christiansen, Patrick Hobsch, Maximilian Wolfram, Soichiro Kozuki, Justin Steinkötter (75. Samuel Althaus) - Trainer: Patrick Glöckner
  • Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 1750
  • Tore: 0:1 Max Christiansen (5.), 0:2 Patrick Hobsch (14.), 0:3 Patrick Hobsch (31.), 0:4 Patrick Hobsch (51.), 0:5 Raphael Schifferl (53.), 0:6 Justin Steinkötter (67.), 0:7 Patrick Hobsch (71.), 0:8 Maximilian Wolfram (90.+3)
  • Der Live-Ticker aus Geiselbullach.

Abpfiff

Vorbericht: München – Die Begeisterung ist nicht aufzuhalten. Zumindest bis jetzt nicht. Der Saisonauftakt des TSV 1860 München in der 3. Liga ist geglückt und die Trikotverkäufe schießen durch die Decke. Zudem lassen das Remis gegen Rot-Weiss Essen und der Sieg gegen den VfL Osnabrück Gutes erahnen. Nun wartet im Bayerischen Totopokal ein Bezirksligist. Kein echter Stolperstein, doch dass der Pokal manchmal seine eigenen Geschichten schreibt, weiß niemand besser als die Löwen.

Zu Gast in Geiselbullach: 1860 München wartet seit 2020 auf einen Pokalsieg

Seit dem Sieg im Totopokal 2019/20 musste 1860 München immer frühzeitig die Segel streichen. Aus in der Zwischenrunde gegen Türkgücü München (2020/21), Aus im Halbfinale gegen Aubstadt (2021/22) und zuletzt dreimal Schluss im Viertelfinale gegen den FV Illertissen, den FC Pipinsried und die SpVgg Unterhaching. Die große Pokalüberraschung blieb in Runde eins zwar aus, aber Ingolstadt schrammte nur haarscharf an der Blamage vorbei.

1860 dagegen gab sich heuer bislang keine Blöße. In der ersten Runde besiegte die Mannschaft von Patrick Glöckner den SC Reichmannsdorf mit 6:0. Der nächste Gegner, der TSV Geiselbullach, spielt nun eine Liga höher. Statt gegen einen Kreisligisten geht es nun gegen einen Bezirksligisten. Für die Mannschaft aus dem Kreis Fürstenfeldbruck ist es das größte Spiel der Vereinsgeschichte.

TSV Geiselbullach gegen 1860 München im Live-Ticker: Bezirksliga-Trainer ist Löwen-Fan

Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held, selbst einst in der Jugend des TSV 1860, weiß um die klare Rollenverteilung: „Die Löwen sind uns in allen Belangen deutlich überlegen.“ Heute Abend wird der große Sechzig-Fan aber ausnahmsweise nicht seinem TSV 1860 die Daumen drücken. Die Freude auf Kevin Volland, Florian Niederlechner und Co. ist aber auch bei Held ungebrochen. Anstoß in Geiselbullach ist um 18 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

