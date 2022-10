Die SpVgg Unterhaching bleibt weiter in der Erfolgsspur – Foto: Sven Leifer

Hobsch lässt Haching jubeln: Wagner-Elf bleibt ganz oben 17. Spieltag - Freitag: Tabellenführer feiert bei Viktoria Aschaffenburg einen harterkämpften 1:0-Auswärtssieg

Die Spvgg Unterhaching bleibt in der Regionalliga Bayern das Maß der Dinge. Der ehemalige Bundesligist meisterte auch die Auswärtshürde beim SV Viktoria Aschaffenburg mit einem knappen 1:0-Erfolg. Der Primus verbuchte damit seinen sechsten dreifachen Punktgewinn am Stück und untermauerte seine Spitzenstellung. Matchwinner waren Torschütze Patrick Hobsch und der herausragend haltende Schlussmann Rene Vollath. Viktoria Aschaffenburg verlangte dem Spitzenreiter vor 1.144 Zuschauern alles ab, enttäuschte keineswegs und hätte sich mit etwas mehr Glück im Abschluss durchaus einen Punktgewinn verdient gehabt.

Die Hausherren begannen die Partie engagiert, hatten aber Glück, dass Niclas Anspach in der 13. Spielminute nur den Pfosten anvisierte. Eine Zeigerumdrehung später bekam der Tabellenführer einen Handelfmeter zugesprochen, den Torjäger Patrick Hobsch souverän zum 0:1 verwandelte. Die Seitz-Mannen ließen sich vom Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und verbuchten durchaus gute Möglichkeiten. Gleich zweimal scheiterte Viktoria-Offensivmann Benedict Laverty am starken SpVgg-Keeper Rene Vollath (34./39.).













Auch im zweiten Durchgang konnten die Unterfranken das Match offen gestalten. Lange Zeit blieben klare Chancen aus, ehe sich in der 67. Minute die große Gelegenheit zum Ausgleich ergab: Ein Schuss aus 14 Metern von Clay Verkaj ging jedoch haarscharf am Gäste-Kasten vorbei. Wenig später verfehlte ein Versuch von Alexandru Paraschiv ebenfalls nur knapp sein Ziel. Hobsch verpasste es, den Deckel draufzumachen, so dass die umkämpfte Paarung bis zum Schluss spannend blieb.





Während Unterhaching seinen Vorsprung auf die Würzburger Kickers - zumindest vorübergehend - auf sechs Zähler ausbaute, muss die Viktoria primär nach unten schauen. Der Vorsprung zur Relegationszone beträgt zwar aktuell noch sechs Zähler, kann aber bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz sogar noch etwas schrumpfen....