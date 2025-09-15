Hobsch erlöst 1860 München – Volland fliegt, Niederlechner mit viel Glück nicht

München – Später Sieg in Aachen, Ausgleich gegen Stuttgart II in allerletzter Sekunde. Als Last-Minute-Löwen hatte das Team von Patrick Glöckner vor der Länderspielpause für Furore gesorgt. „Richtig geil“ schwärmte der Trainer des TSV 1860 von der Adrenalin-Explosion. Seine Hoffnung war dennoch groß, gegen Havelse die Nerven der Zuschauer zu schonen – doch weit gefehlt. Auch beim 3:2 (2:0)-Sieg am Sonntagabend gegen den wackeren Aufsteiger schlugen die Löwen mit der letzten Aktion des Spiels zu.

Patrick Hobsch rettete als Joker vom Dienst drei späte Heimpunkte (90.+6), die seine schludrigen Kollegen nach einer 2:0-Pausenführung schon fast verspielt hatten. „So ein verrücktes Spiel habe ich selten erlebt“, kommentierte Glöckner: „Ich bin total stolz auf meine Mannschaft, dass wir es wieder geschafft haben, ein Spiel hinten raus zu drehen. Das zeigt, was für eine Truppe wir sind!“ 1860 reist als Tabellenzweiter nach Rostock – aber ohne 1:0-Schütze Kevin Volland, der in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte sah (85.).

Mit acht Neuen in der Startelf legten die Löwen los, wie von einem Spätsommer-Wespenschwarm verfolgt. Glöckners Mentalitätstruppe kannte vom Anpfiff weg nur eine Richtung: nach vorne! Bereits nach einer Viertelstunde standen vier Premiumchancen für die Gastgeber zu Buche, die beste durch Marvin Rittmüller, der 14 Tage zuvor noch ein Braunschweiger Löwe war. Nach schönem Pass von Niederlechner landete der Abschluss des Rechtsverteidigers an der Latte. Auch Pfeifer, Volland und Haugen hatten das 1:0 auf dem Fuß. Weniger nervenschonend aus Trainersicht war das Defensivverhalten. Die beseelt stürmenden Löwen ermöglichten auch dem Aufsteiger die eine oder andere Einschusschance.

Ekstase im Grünwalder nach Hobsch-Tor – Auf 1860 wartet ein Kracher in der 3. Liga

Trotzdem stand es 2:0, als es zur Tatort-Zeit um 20.15 Uhr in die Pause ging. Zunächst hatte 1860 doppeltes Schiedsrichter-Glück, als Michael Näther bei einem Verlaat-Foul gegen Boujellab abwinkte – Havelse hatte vehement Elfmeter gefordert (35.). Eine Minute später hätte dann Niederlechner vom Platz fliegen müssen: Offene Sohle im Zweikampf mit Düker.